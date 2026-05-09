प्रभास की Kalki 2 के लिए फैंस को करना होगा लंबा इंतजार! जानें कब सिनेमाघरों में तबाही मचाएंगे भैरवा, अश्वत्थामा और सुप्रीम यास्किन

Kalki 2 Release: प्रभास की ‘कल्कि 2898 एडी’ के अगले पार्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. नाग अश्विन इस साइंस फिक्शन यूनिवर्स को और आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं. इस बार फिल्म में अमिताभ बच्चन और कमल हासन के साथ साई पल्लवी नजर आने वाली हैं. कहानी पहले पार्ट को आगे बढ़ाने का काम करेगी और इसका स्केल पहले से भी बड़ा बताया जा रहा है. लेकिन इसकी रिलीज के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा.
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Kalki 2 2027 Release: साइथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘बाहुबली’ प्रभास की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ ने 2024 में जबरदस्त सफलता हासिल की थी और अब इसके अगले पार्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. निर्देशक नाग अश्विन इस साइंस फिक्शन दुनिया को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘कल्कि 2’ पर तेजी से काम चल रहा है और इसे दिसंबर 2027 में बड़े पर्दे पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है. पहले पार्ट की कहानी जहां खत्म हुई थी, वहीं से आगे की कहानी शुरू होगी.
इस फिल्म में एक बार फिर से वही ग्रैंड और भविष्य की दुनिया देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार स्केल और भी बड़ा होगा. बताया जा रहा है कि फिल्म में दिखाए गए मिथक और साइंस फिक्शन का मेल और ज्यादा गहराई से दिखाया जाएगा. कहानी में नए किरदार भी जुड़ेंगे और पुराने किरदारों की जर्नी आगे बढ़ेगी. मेकर्स इसे एक बहुत बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर शूटिंग अगले साल 2027 अप्रैल तक पूरी हो सकती है.
खास बात ये है कि इस बार फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन के साथ साई पल्लवी भी नजर आएंगी. सभी अपने-अपने हिस्से की शूटिंग खत्म करने वाले हैं. इसके बाद फिल्म का सबसे लंबा और अहम हिस्सा पोस्ट प्रोडक्शन होगा. क्योंकि इस फिल्म में भारी मात्रा में विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे तैयार करने में काफी समय लगेगा. फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मेकर्स ने बताया है कि पोस्ट प्रोडक्शन पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि हर सीन को परफेक्ट बनाया जा सके.
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फिल्म का विजुअल ग्राफिक्स और एक्शन सीक्वेंस पहले पार्ट से भी ज्यादा दमदार होने वाले हैं. टीम चाहती है कि दर्शकों को थिएटर में एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस मिले. इसी वजह से इस पर बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है. ‘कल्कि 2’ में प्रभास एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे और उनका रोल इस बार और ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है. इस बार फिल्म में कहानी का पूरा फोकस सुप्रीम यास्किन के खिलाफ होने वाली बड़ी लड़ाई पर रहेगा, जिसका किरदार सुपरस्टार कमल हासन निभा रहे हैं.
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अश्वत्थामा के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्माण वैजयंती मूवीज के बैनर तले हो रहा है और इसे नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं. ‘कल्कि 2898 एडी’ यूनिवर्स को एक बड़े फ्रेंचाइजी के तौर पर तैयार किया जा रहा है. साई पल्लवी की एंट्री भी इस नए चैप्टर को और दिलचस्प बना रही है. कुल मिलाकर ‘कल्कि 2’ साल 2027 की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है. अब देखना ये है क्या ये भी अपने पार्ट की तरह बंपर कमाई कर पाएगी या नहीं.
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