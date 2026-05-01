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Hindi Newsबॉलीवुड8 एपिसोड और 6 हीरोइनें...भारत की सबसे महंगी सीरीज; मेकर्स ने खेला ऐसा दांव तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड!

8 एपिसोड और 6 हीरोइनें...भारत की सबसे महंगी सीरीज; मेकर्स ने खेला ऐसा दांव तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड!

India Most Expensive Series: 200 करोड़ में बनी सीरीज हीरा मंडी ओटीटी की अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज मानी जाती है. संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस सीरीज में 6 एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से लोगों का ऐसा दिल जीता था कि इतिहास ही रच दिया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 01, 2026, 10:13 PM IST
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8 एपिसोड और 6 हीरोइनें...भारत की सबसे महंगी सीरीज; मेकर्स ने खेला ऐसा दांव तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड!

मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' ने रिलीज के दो साल पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक भावुक और यादगार पोस्ट शेयर किया. संजय लीला भंसाली ने अपने इंस्टाग्राम पर सीरीज के कुछ सीन्स का एक खास वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "इन नजारों में जो ठहरा वो वक्त के साथ मिटा नहीं, दो साल बाद भी हीरामंडी नजरों से उतरकर दिल में तो बसी है. फिल्म 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' ने रिलीज के 2 साल पूरे किए."

हीरामंडी के जश्न में डूबे मेकर्स

'हीरामंडी' संजय लीला भंसाली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे उन्होंने एक भव्य वेब सीरीज के रूप में नेटफ्लिक्स पर उतारा था. यह सीरीज अपनी बेमिसाल सिनेमेटोग्राफी, भारी-भरकम सेट, शानदार वेशभूषा और दमदार संगीत के लिए जाना जाती है. आजादी के पूर्व के लाहौर की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी तवायफों की जिंदगी, उनके संघर्ष और उनके शौर्य को पर्दे पर उकेरती है. भंसाली ने जिस बारीकी से इस सीरीज को बनाया है, वह इसे बार-बार देखने लायक बनाता है.

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' एक भव्य नेटफ्लिक्स वेब सीरीज है. इसकी कहानी 1940 के दशक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाहौर की हीरामंडी की तवायफों की जिंदगी, प्यार, राजनीति और राजसी ठाठ-बाट की कहानी दिखाती है.

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कम नहीं हुआ 'डायमंड बाजार' का क्रेज

कहानी मुख्य रूप से मल्लिका जान (मनीषा कोइराला) और फरीदन (सोनाक्षी सिन्हा) के बीच शक्ति संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें तवायफों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भी शामिल है. सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शर्मिन सहगल, संजीदा शेख, फरदीन खान, शेखर सुमन और ताहा शाह बदुशा प्रमुख भूमिकाओं में थी.

दो साल बीत जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर 'हीरामंडी' के किरदारों, चाहे वह मल्लिकाजान हो या फरीदन, की चर्चा कम नहीं हुई है. वहीं, फैंस अब संजय लीला भंसाली के अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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