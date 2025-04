अरबी फिल्म 'बुर्का सिटी' की कॉपी है 'लापता लेडीज'? सोशल मीडिया पर खुली पोल, तो गुस्साए यूजर्स ने लगाई किरण राव की क्लास

Laapataa Ladies Copied Controversy: हिंदी सिनेमा के निर्देशक किरण राव की फिल्म ‘लापता लेडीज’ 2024 में आई थी, जिसको दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके बाद फिल्म को ओटीटी पर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म को ऑस्कर 2025 में भी भेजा गया था. हालांकि, फिल्म को अवॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाई थी. वहीं, अब फिल्म पर कॉपी करने का आरोप लग रहा है. दरअसल, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ‘लापता लेडीज’ 2019 में आई अरबी फिल्म ‘बुर्का सिटी’ की कॉपी है.

जी हां, ‘लापता लेडीज’ पर ‘बुर्का सिटी’ की कहानी चुराने का आरोप लगा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘बुर्का सिटी’ की एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिससे लोग ‘लापता लेडीज’ की ओरिजनलिटी पर सवाल उठाने लगे. वायरल वीडियो में देख जा सकता है कि ये अरबी फिल्म एक न्यूली मैरिज सख्स की कहानी है, जिसकी पत्नी गलती से किसी और महिला से बदल जाती है, क्योंकि दोनों ने बुर्का पहना हुआ होता है. इस वीडियो के सामने आते ही बॉलीवुड पर फिर से कॉपी करने के आरोप लगने लगे.

Kiran Rao's Lapata Ladies, India's official entry to the Oscars and projected as an original work, actually seems heavily inspired by a 2019 short film titled Burqa City.

Set in Middle East, the 19 min film follows a newlywed man whose wife gets exchanged due to identical… pic.twitter.com/b7GcHN2MmI

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) March 31, 2025