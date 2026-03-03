8.2 Imdb रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसने 2024 में मचा दिया था 'गदर', अब मुसीबत में डायरेक्टर, लगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड8.2 Imdb रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसने 2024 में मचा दिया था गदर, अब मुसीबत में डायरेक्टर, लगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप

Manjummel Boys फिल्म के डायरेक्टर मुसीबत में फंस गए हैं. इनके ऊपर सिनेमा जगत की एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इस बात की पुष्टि 2 मार्च को हुई.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:21 AM IST
निर्देशक चिदंबरम
निर्देशक चिदंबरम

Manjummel Boys Director Booked Sexual Harassment: सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 'मंजुमल बॉईज' लोगों को खूब पसंद आई थी.ये मूवी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है लेकिन इस बार किसी अच्छे रीजन से नहीं बल्कि डायरेक्टर के ऊपर लगे आरोपों की वजह से.निर्देशक चिदंबरम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है.ये मामला केरल के एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है. निर्देशक हैरसमेंट का आरोप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक महिला ने लगाया  है.

निर्देशक पर आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि साल 2022 में कोच्चि शहर के एक अपार्टमेंट में निर्देशक ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया था. दर्ज शिकायत के मुताबिक महिला ने डायरेक्टर के ऊपर यौन उत्तपीड़न और मेंटल हैरसमेंट का केस दर्ज कराया है. निर्देशक के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में शुरुआती जांच शुरू कर दी है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी.

 

