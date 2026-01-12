Advertisement
trendingNow13072401
Hindi Newsबॉलीवुडहीरामंडी के ताहा शाह ने फिर जीता दिल, ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म पारो

'हीरामंडी' के ताहा शाह ने फिर जीता दिल, ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म 'पारो'

द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी' को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (2026) की कंटेंशन लिस्ट में जगह मिल गई है. इसकी जानकारी खुद ताहा शाह ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हीरामंडी' के ताहा शाह ने फिर जीता दिल, ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म 'पारो'

'हीरामंडी' सीरीज में मशहूर अभिनेता ताहा शाह बहुशा अब नई उपलब्धि के साथ सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'पारो: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी' को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (2026) की कंटेंशन लिस्ट में जगह मिल गई है. इसकी जानकारी खुद ताहा शाह ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी. उन्होंने शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, "मेरा दिल खुशी से भर गया है, क्योंकि मेरी फिल्म 'पारो: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी' 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स की कंटेंशन लिस्ट में शामिल हो गई है.

ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म 'पारो'

 

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेता ने बताया कि यह फिल्म दुल्हन खरीद-फरोख्त (ब्राइड स्लेवरी) जैसी सामाजिक बुराई पर आधारित है. साथ ही, उन महिलाओं की दर्दनाक कहानी को भी पेश करती है, जिन्हें अगवा कर बेचा जाता है और कई लोगों के साथ गुलामी की जिंदगी जीने को भी मजबूर होती हैं. उन्होंने लिखा, "यह समस्या भारत, पाकिस्तान, वियतनाम जैसे देशों में काफी देखने को मिलती है."

ताहा ने आगे लिखा, "दुल्हन प्रथा में होने वाले शोषण पर बनी यह फिल्म दुनियाभर में लोगों के दिलों को छू रही है. अलग-अलग देशों में हुई स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों की नम आंखें और प्यार भरे संदेश इस सफर को मेरे दिल के बहुत करीब बना देते हैं."

ताहा ने पोस्ट के अंत में टीम का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, "मैं अपने निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उन अनसुनी महिलाओं की कहानियों को ईमानदारी से सामने रखा. इस कहानी पर भरोसा करने और इसे इतनी संवेदनशीलता से पेश करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया."

एक्टर ने शेयर किया पोस्ट 

अभिनेता ने दर्शकों को भी धन्यवाद दिया और लिखा, "मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद. आपका प्यार, आपकी दया और आपकी उम्मीद हमेशा मेरे साथ रहेगी."

'हीरामंडी' के बाद अभिनेता की यह फिल्म सामाजिक मुद्दे पर वैश्विक मंच पर चर्चा बटोर रही है. ऑस्कर की यह कंटेंशन लिस्ट फिल्म के लिए पहला बड़ा कदम है. उम्मीद है कि आगे चलकर यह नामांकन और अवॉर्ड तक पहुंचेगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

oscar 2026

Trending news

वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
Asaduddin Owaisi
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
Himalayas
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
Maharashtra
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
crime news
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
Punjab
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
PM Modi
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल