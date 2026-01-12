'हीरामंडी' के ताहा शाह ने फिर जीता दिल, ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म 'पारो'

'हीरामंडी' सीरीज में मशहूर अभिनेता ताहा शाह बहुशा अब नई उपलब्धि के साथ सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'पारो: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी' को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (2026) की कंटेंशन लिस्ट में जगह मिल गई है. इसकी जानकारी खुद ताहा शाह ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी. उन्होंने शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, "मेरा दिल खुशी से भर गया है, क्योंकि मेरी फिल्म 'पारो: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी' 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स की कंटेंशन लिस्ट में शामिल हो गई है.

ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म 'पारो'

अभिनेता ने बताया कि यह फिल्म दुल्हन खरीद-फरोख्त (ब्राइड स्लेवरी) जैसी सामाजिक बुराई पर आधारित है. साथ ही, उन महिलाओं की दर्दनाक कहानी को भी पेश करती है, जिन्हें अगवा कर बेचा जाता है और कई लोगों के साथ गुलामी की जिंदगी जीने को भी मजबूर होती हैं. उन्होंने लिखा, "यह समस्या भारत, पाकिस्तान, वियतनाम जैसे देशों में काफी देखने को मिलती है."

ताहा ने आगे लिखा, "दुल्हन प्रथा में होने वाले शोषण पर बनी यह फिल्म दुनियाभर में लोगों के दिलों को छू रही है. अलग-अलग देशों में हुई स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों की नम आंखें और प्यार भरे संदेश इस सफर को मेरे दिल के बहुत करीब बना देते हैं."

ताहा ने पोस्ट के अंत में टीम का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, "मैं अपने निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उन अनसुनी महिलाओं की कहानियों को ईमानदारी से सामने रखा. इस कहानी पर भरोसा करने और इसे इतनी संवेदनशीलता से पेश करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया."

एक्टर ने शेयर किया पोस्ट

अभिनेता ने दर्शकों को भी धन्यवाद दिया और लिखा, "मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद. आपका प्यार, आपकी दया और आपकी उम्मीद हमेशा मेरे साथ रहेगी."

'हीरामंडी' के बाद अभिनेता की यह फिल्म सामाजिक मुद्दे पर वैश्विक मंच पर चर्चा बटोर रही है. ऑस्कर की यह कंटेंशन लिस्ट फिल्म के लिए पहला बड़ा कदम है. उम्मीद है कि आगे चलकर यह नामांकन और अवॉर्ड तक पहुंचेगी.