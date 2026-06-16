Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /एक और हॉरर-कॉमेडी फिल्म का सीक्वल! 30 करोड़ खर्च में कमाए थे 130 करोड़, मेकर्स बोले- ‘तब तक नहीं बनाऊगां, जब तक...’

एक और हॉरर-कॉमेडी फिल्म का सीक्वल! 30 करोड़ खर्च में कमाए थे 130 करोड़, मेकर्स बोले- ‘तब तक नहीं बनाऊगां, जब तक...’

Horror Comedy Movie Sequel: साल 2024 की सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘मुंज्या’ के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने ‘मुंज्या 2’ को लेकर एक ऐसा अपडेट दिया है, जिसे जानकर फैंस काफी हैरान हैं. आखिर डायरेक्टर ने फिल्म को लेकर क्या कहा, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 16, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:14 AM IST
एक और हॉरर-कॉमेडी फिल्म का सीक्वल! 30 करोड़ खर्च में कमाए थे 130 करोड़, मेकर्स बोले- ‘तब तक नहीं बनाऊगां, जब तक...’
Image Credit: 2024 Horror Comedy Movie Sequel

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक और हॉरर-कॉमेडी फिल्म का सीक्वल! 30 करोड़ खर्च में कमाए 130 करोड़, मेकर्स बोले...
Munjya2 min ago
2
Muharram 20269 min ago
3
Monsoon11 min ago
4
IND A vs SL A15 min ago
5
viral video19 min ago