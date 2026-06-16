2024 Horror Comedy Movie Sequel: साल 2024 की सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘मुंज्या’ के अगले पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. अब इसके डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने ‘मुंज्या 2’ को लेकर एक चौंकाने वाला अपडेट दिया है. आदित्य ने साफ किया है कि फिल्म के सीक्वल पर काम तो चल रहा है, लेकिन इसे पर्दे पर आने में अभी काफी समय लगेगा. कहानी को पहले से ज्यादा मजेदार और डरावना बनाने के लिए इसकी स्क्रिप्ट पर बारीकी से काम किया जा रहा है. इस खबर ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.
2024 में आई हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘मुंज्या’ बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही है. फिल्म ने 30 करोड़ के बजट में 130 करोड़ की कमाई की थी. ‘स्त्री’ फिल्म के बाद इस फिल्म ने सिनेमाघरों में जमकर तहलका मचाया था. एक पुरानी लोककथा पर बनी इस फिल्म में कोई भी बहुत बड़ा सुपरस्टार शामिल नहीं था. इसके बावजूद फिल्म ने थिएटर्स में दमदार कमाई करके हर किसी को चौंका दिया था. फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बड़ा सस्पेंस था, जिसके बाद से ही फैंस इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं.
‘मुंज्या’ फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने इसके दूसरे पार्ट यानी सीक्वल को लेकर एक जरूरी बात शेयर की है. फैंस पिछले दो साल से 'मुंज्या 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच आदित्य ने साफ कर दिया है कि वे फिल्म का सीक्वल बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे. उनका कहना है कि जब तक उन्हें एक बेहतरीन और दमदार कहानी नहीं मिल जाती, तब तक वे 'मुंज्या 2' पर काम शुरू नहीं करेंगे. वे ऑडियंस की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहते और फिल्म की क्वालिटी के साथ कोई समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं.
डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने बताया कि उन्हें ‘मुंज्या 2’ को लेकर लगातार लोगों के मैसेज मिल रहे हैं. ऑडियंस का ये प्यार और एक्साइटमेंट देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है. हालांकि, उनका मानना है कि वह केवल फिल्म बनाने के लिए ऑडियंस को कोई भी नॉर्मल कहानी नहीं परोस सकते. वे फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहते हैं. आदित्य ने साफ किया कि अगर वे दूसरे पार्ट को पहले से बेहतर और उम्मीदों के मुताबिक नहीं बना पाए, तो वे इस फिल्म को बनाना ही पसंद नहीं करेंगे. फिल्म का स्टैंडर्ड बनाए रखना बेहद जरूरी है.
आदित्य ने साफ किया कि अगर 10 साल बाद भी कोई उनसे फिल्म के दूसरे पार्ट के बारे में पूछेगा, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा. लेकिन वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते. उनका कहना है कि जब तक उन्हें खुद स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा नहीं हो जाता, तब तक वे काम शुरू नहीं करेंगे. वे एक ऐसी कहानी चाहते हैं जो बिल्कुल नई हो, जिसकी क्वालिटी बेहतरीन हो और जो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे. उनका मानना है कि ऑडियंस को कुछ भी नया परोसने से पहले खुद सेटिस्फाई होना जरूरी है, जिसके बाद वे सीक्वल पर काम शुरू करेंगे.
अगर फिल्म की कामयाबी की बात करें तो मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म ‘मुंज्या’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. 7 जून 2024 को रिलीज हुई इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य सरपोतदार ने किया था. फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने लीड स्टार कास्ट शरवरी वाघ और अभय वर्मा की किस्मत बदल दी. फिल्म में मोना सिंह ने भी लीड रोल में थीं. इसकी कहानी ‘मुंज्या’ नाम के एक भूत के इर्द-गिर्द बुनी गई है. वो भूत अपनी शादी की अधूरी चाहत को पूरा करने के लिए फिल्म के हीरो को खूब परेशान करता है.
कहानी बिट्टू नाम के एक लड़के की है. वो अपने गांव के एक रहस्यमयी पेड़ और सालों पुराने श्राप से जुड़ जाता है. वहां बिट्टू का सामना ‘मुंज्या’ नाम की एक डरावनी आत्मा से होता है. ये आत्मा बिट्टू से शादी करवाने को कहती है और उसे लगातार डराती है. बता दें, हॉरर और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ था. वहीं, इसने दुनियाभर के सिनेमाघरों में करीब 130 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. अपनी बेहतरीन कहानी और कमाई के दम पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.