कोर्ट ने खारिज किए कई दावे… 38 साल की इस एक्ट्रेस को मिली बड़ी हार, को-एक्टर पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप, बोलीं- ‘मैं कभी भी…’

हॉलीवुड एक्ट्रेस ब्लेक लिवली (Blake Lively) और जस्टिन बाल्डोनी (Justin Baldoni) के बीच काफी समय से लीगल बैटल चल रही है. वहीं अगली सुनवाई से पहले ही एक्ट्रेस ने एक स्ट्रांग स्टेटमेंट पास किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ किया है कि वो इस केस को बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगी और आखिर तक लड़ाई लड़ेगी. एक्ट्रेस ने 3 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स से बातचीत करते हुए कहा कि खराब सिस्टम अक्सर पीड़ितों की आवाज को दबा देता है. ब्लेक लिवली ने आगे कहा कि पीड़ितों को नुकसान पहुंचाने, शर्मिंदा करने, चुप कराने और उनके खिलाफ बदला लेने की कोशिश करने वाले सिस्टम और लोगों को बेनकाब करने के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगी और उनकी मदद करना कभी बंद नहीं करेंगी.

एक्ट्रेस ब्लेक लिवली ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझती हैं कि उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो अपने लिए खड़ी हो सकें. उन्होंने कहा, ‘मैं जानती हूं कि खड़े होने का मौका मिलना एक सौभाग्य है. मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगी.’

आखिर क्यों ब्लेक ने दिया ऐसा स्टेटमेंट?

जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि एक्ट्रेस ब्लेक लिवली ने ये स्टेटमेंट फेडरल जज द्वारा बाल्डोनी के खिलाफ दायर उनके मुकदमे में 13 में से 10 बातों को खारिज करने के एक दिन बाद दिया है, जिसमें हैरेसमेंट से जुड़ी बातें भी शामिल हैं. हालांकि, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाल्डोनी की कंपनी वेफेयरर स्टूडियोज के खिलाफ बदले के दावे समेत इस मामले की मुख्य बातों पर सुनवाई अभी भी जारी रहेगी.

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एक्ट्रेस ने कोर्ट को कहा शुक्रिया

जज द्वारा फैसला देने के बाद एक्ट्रेस ब्लेक लिवली ने इस बात पर राहत जताई कि केस से जुड़ी अहम बातों पर अभी भी सुनवाई की जाएगी. उन्होंने रिएक्शन देते हुए लिखा, ‘मैं अदालत के उस फैसले के लिए आभारी हूं जो मेरे मामले के मुख्य बातों को अगले महीने जूरी के सामने पेश करने की परमिशन देता है, और मुझे आखिर तक केस में अपनी पूरी बात रखने का मौका देती है.’

कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?

कोलीन हूवर की नोवल पर बनीं फिल्म 'इट एंड्स विद अस' (It Ends With Us) की शूटिंग के दौरान बहस के बाद, लिवली ने दिसंबर 2024 में बाल्डोनी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बाल्डोनी पर सेट पर गलत ढंग से पेश आने और बदले की भावना से उनके खिलाफ बदनामी का कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था, जिसे एक्टर बाल्डोनी ने मानने से इनकार कर दिया था.

आपको बता दें कि इससे पहले बाल्डोनी द्वारा दायर किए गए जवाबी मुकदमों को, जिसमें जबरन वसूली और मानहानि के दावे शामिल थे, जून 2025 में खारिज कर दिया गया था. उनकी कानूनी टीम ने उन्हें दोबारा दायर न करने का ऑप्शन भी चुना था.