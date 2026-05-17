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सत्ता, पैसा और विवाद... यंग डोनाल्ड ट्रंप की कहानी दिखाकर The Apprentice ने मचाया बवाल, रिलीज से पहले ही छिड़ा विवाद

Donald Trump Biographical Film: हॉलीवुड फिल्म ‘द अप्रेंटिस’ में डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती जीवन और उनके बिजनेस सफर को दिखाया गया है. ये फिल्म 70-80 के दशक के न्यूयॉर्क पर आधारित है, जहां ट्रंप रॉय कोहन से सीखकर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं. सेबेस्टियन स्टेन और जेरेमी स्ट्रॉन्ग जैसे कलाकारों की वजह से फिल्म काफी चर्चा में रही और इसके कुछ हिस्सों पर विवाद भी हुआ.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 17, 2026, 06:31 AM IST
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Donald Trump Biographical Drama Film
Donald Trump Biographical Drama Film

Donald Trump Biographical Drama Film: मशहूर लोगों की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाना कोई नई बात नहीं है. कई बड़े नेताओं और जानी-मानी हस्तियों पर पहले भी फिल्में बन चुकी हैं, जिन्होंने लोगों का खूब ध्यान खींचा. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘द अप्रेंटिस’ भी काफी सुर्खियों में रही. ये फिल्म ट्रंप के शुरुआती दिनों, बिजनेस की दुनिया में उनकी एंट्री और राजनीति तक पहुंचने के सफर को दिखाती है. हालांकि, रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर काफी विवाद देखने को मिला. 

2024 में रिलीज हुई ‘द अप्रेंटिस’ एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे अली अब्बासी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी 1970 और 80 के दशक के न्यूयॉर्क पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे यंग डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं और बड़े कारोबारियों और ताकतवर लोगों के बीच जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं होता. फिल्म में उनकी महत्वाकांक्षा, बिजनेस माइंडसेट और सक्सेस पाने की जिद को करीब से दिखाया गया है, जो आगे चलकर उन्हें एक बड़ा नाम बना देती है.

न्यूयॉर्क में कहानी की शुरुआत

फिल्म की कहानी न्यूयॉर्क शहर से शुरू होती है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता के बिजनेस से अलग हटकर खुद की अलग पहचान बनाना चाहते हैं. शुरुआत में उन्हें कई बड़ी चुनौतियों और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है. शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और बड़ी कंपनियों के बीच अपनी जगह बनाना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप धीरे-धीरे रियल एस्टेट की दुनिया में कदम मजबूत करते हैं और छोटे प्रोजेक्ट्स से आगे बढ़कर बड़े-बड़े सौदों तक पहुंच जाते हैं.

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रॉय कोहन का असर

फिल्म में रॉय कोहन का किरदार काफी अहम दिखाया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के मेंटर बनकर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं. रॉय कोहन ट्रंप को सिखाते हैं कि ताकतवर लोगों से कैसे डील करना है, मुश्किल हालात में खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है और मीडिया में अपनी मजबूत इमेज कैसे बनाए रखनी है. फिल्म के मुताबिक, कोहन की सलाह और सोच का ट्रंप के करियर पर बड़ा असर पड़ता है. यही रणनीतियां उन्हें बिजनेस और पब्लिक लाइफ में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती हैं और ऐसा ही देखने को मिलता है. 

कलाकारों का काम

इस फिल्म में सेबेस्टियन स्टेन ने यंग डोनाल्ड ट्रंप का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी तारीफ मिली है. वहीं, जेरेमी स्ट्रॉन्ग ने मशहूर वकील रॉय कोहन के रोल में शानदार अभिनय किया है. उनके किरदार को फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी माना जा रहा है. इसके अलावा मारिया बाकालोवा ने इवाना ट्रंप का रोल निभाकर कहानी में अलग गहराई जोड़ दी है. तीनों कलाकारों ने अपने-अपने किरदार को बेहद असरदार तरीके से पर्दे पर उतारा है, जिसकी वजह से ये फिल्म रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में आ गई.

विवाद की शुरुआत

फिल्म रिलीज होते ही विवादों में घिर गई. इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के कई सेंसिटिव पहलुओं को दिखाया गया है, जिस पर लगातार बहस हो रही है. खासतौर पर कुछ सीन्स को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई है. फिल्म में उनके रिश्तों, बिजनेस और कानूनी मामलों से जुड़े हिस्सों को काफी बोल्ड तरीके से पेश किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक खास सीन ने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस फिल्म की जमकर चर्चा होने लगी.

ट्रंप कैंप की प्रतिक्रिया

इस फिल्म को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने काफी नाराजगी जताई. ट्रंप के स्पोकपर्सन स्टीवन चेउंग ने फिल्म को पूरी तरह फिक्शनल बताया और कहा कि इसमें पुरानी झूठी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म का मकसद सिर्फ ट्रंप की इमेज खराब करना है. वहीं, ट्रंप सपोर्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की. हालांकि, कई दर्शकों और फिल्म समीक्षकों ने इसे एक दिलचस्प और ड्रामेटिक बायोपिक माना, जो ट्रंप के शुरुआती जीवन और करियर को अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश करती है.

कहां देख सकते हैं फिल्म?

‘द अप्रेंटिस’ को भारत में ऑफिशियल सीधे उपलब्ध नहीं बताया गया है, लेकिन कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सोर्सेज पर इसे देखा जा सकता है. ये फिल्म सत्ता, महत्वाकांक्षा और मीडिया की ताकत को करीब से दिखाने की कोशिश करती है. कहानी में एक यंग डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती दौर और उनके करियर की जर्नी को दिखाया गया है, जिसने रिलीज से पहले ही काफी विवाद खड़े कर दिए थे. फिल्म के कंटेंट और प्रस्तुति को लेकर लोगों की राय अलग-अलग है, लेकिन चर्चा और विवादों की वजह से ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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