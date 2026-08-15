आजादी की वो सच्ची अनसुनी कहानी... जब एक लड़की की आवाज ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत; एक बार जरूर देखें ये फिल्म

हमारे देश की आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदानों और जेलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें हर वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया था. स्वतंत्रता संग्राम पर बनी कहानियां हमेशा से लोगों के दिलों को छूती आई हैं, क्योंकि ये हमें अपनों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती हैं. ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे आम से दिखने वाले लोगों ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं. आज की पीढ़ी के लिए ये कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं, लेकिन जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया वे अमर हैं.
आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से देशभक्ति और इतिहास से जुड़ी ये कहानियां तेजी से लोगों के बीच पहुंच रही हैं. अब लोगों को ऐसे गुमनाम नायकों की सच्ची दास्तां देखने का मौका मिल रहा है, जिनकी कहानी इतिहास की किताबों में भी कम ही दर्ज है. जब कोई कहानी सच्चाई के करीब होती है, तो लोग उससे खुद-ब-खुद इमोशनली जुड़ते चले जाते हैं. ओटीटी के आने से इन कहानियों को बिल्कुल नया जीवन मिला है. आज हम आपको 2024 में आई एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बनी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं.
ये कहानी 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के समय की एक बेहद बहादुर स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता के जीवन पर आधारित है. जब अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था और आंदोलन को दबाने की कोशिश की, तब इस युवा लड़की ने हार न मानते हुए अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था. उन्होंने देशवासियों को एकजुट करने का फैसला किया. इस पूरी कहानी को पर्दे पर बहुत ही संजीदगी से उतारने की कोशिश की गई है, जिससे लोग उषा मेहता के साहस को समझ सकें. इस फिल्म का नाम ‘ऐ वतन मेरे वतन’ है.
इस हिस्टोरिकल ड्रामा का डायरेक्शन कन्नन अय्यर ने किया है, जिसे 21 मार्च 2024 को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. फिल्म में लीड रोल में सारा अली खान नजर आ रही हैं. उनके साथ इमरान हाशमी, एलेक्स ओनेल, अभय वर्मा, स्पर्श श्रीवास्तव, सचिन खेडेकर और आनंद तिवारी जैसे बेहतरीन कलाकार भी नजर आ रहे हैं. इस प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुए है. सभी कलाकारों ने उस दौर के माहौल और संघर्ष को पर्दे पर जिंदा करने की पूरी कोशिश की गई है.
ये कहानी उस दौर की है, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय नेताओं पर कड़ा पहरा लगाकर उनकी आवाज पूरी तरह दबा दी थी. ऐसे मुश्किल वक्त में युवा स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता ने हिम्मत दिखाते हुए अपने कुछ जांबाज साथियों के साथ मिलकर एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन तैयार किया, जिसका नाम ‘कांग्रेस रेडियो’ रखा गया. इस खुफिया रेडियो का मकसद देशभर में फैले क्रांतिकारियों और आम लोगों तक आंदोलन की सच्ची खबरें और बड़े नेताओं के मैसेज पहुंचाना था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था.
सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को लोगों और क्रिटिक्स की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. ज्यादातर लोगों ने इस बात की खुलकर तारीफ की. सभी का ये कहना था कि मेकर्स ने इतिहास के एक अनसुने और बेहद जरूरी पन्ने को पर्दे पर खूबसूरती से उतारा है. दूसरी तरफ, कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि इस फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले को थोड़ा और कसा जा सकता था. बहरहाल, जिन लोगों को देश का इतिहास जानने और देशभक्ति से जुड़ी कहानियों को देखने का शौक है, उन्होंने इसे पसंद किया.
रेटिंग की बात करें तो इस रेटिंग वेबसाइट IMDb पर करीब 4.7 की रेटिंग मिली, लेकिन फिल्म वाकई में देखने लायक है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगभग 40 करोड़ रुपये का खर्च आया था, हालांकि इसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ था. ये फिल्म करीब 2 घंटे 13 मिनट की है. भले ही इसे कम रेटिंग मिली है, लेकिन क्रिटिक्स और ओटीटी ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अगर आप घर पर खाली बैंठे हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं, जो आपको सच में पसंद आएगी.