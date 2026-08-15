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आजादी की वो सच्ची अनसुनी कहानी... जब एक लड़की की आवाज ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत; एक बार जरूर देखें ये फिल्म

Indian Freedom Fighter True Story Movie: देश की आजादी की लड़ाई में कई ऐसे वीर रहे हैं, जिनके योगदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही निडर वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था. आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म जरूर देखें.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:35 PM IST
आजादी की वो सच्ची अनसुनी कहानी... जब एक लड़की की आवाज ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत; एक बार जरूर देखें ये फिल्म
Image Credit: आजादी के 80वें जश्न पर जरूर देखें ये फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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