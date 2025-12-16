Advertisement
Opinion: चंद सेकेंड के गाने ने बदल दी बॉबी और अक्षय खन्ना की किस्मत, बना दिया बॉलीवुड का असली 'धुरंधर'

Akshaye Khanna और बॉबी देओल का डांस लोगों के मन में मानों बस चुका है. लेकिन, क्या सही में आपको लगता है कि अक्षय के 'धुरंधर' एंट्री गाने ने बॉबी देओल के 'जमाल कुडू' को मात दे दी?

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:06 PM IST
अक्षय खन्ना और बॉबी देओल
अक्षय खन्ना और बॉबी देओल

Akshaye Khanna VS Bobby Deol: 'धुरंधर' फिल्म के धमाल से तो कोई अछूता नहीं है. हर कोई रणवीर सिंह से ऊपर अक्षय खन्ना की बात कर रहा है. जी हां, ये वही अक्षय खन्ना हैं जिन्होंने स्क्रीन पर रहमान डकैत का रोल इस कदर निभाया कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. जहां एक ओर 'धुरंधर' में अक्षय ने रहमान के किरदार को अपने जहन में घोलकर पी लिया तो वहीं उनका चंद सेकेंड का डांस इस फिल्म की जान बन गया है. ऐसे में कई लोगों ये कहते भी नजर आए कि वो बॉबी देओल के 'जमाल कुडू' डांस को मात दे गए. इस ओपीनियन के जरिए आज हम दोनों कि एक्टिंग और दोनों के करियर के अलावा उनके इस डांस पर भी बात करेंगे.

बड़ा खानदान

सबसे पहले बात करते हैं अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की. ये दोनों सितारें बड़े खानदान से आते हैं. अक्षय विनोद खन्ना के बेटे हैं तो वहीं बॉबी देओल वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के. इन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत 90s में की थी. अक्षय की पहली मूवी 'हिमालय पुत्र' थी जो 1997 में आई थी और बॉबी की 'बरसात' जो 1995 में रिलीज हुई थी. यानी कि दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में करीबन 30 साल हो गया है. ऐसे में दोनों का करियर ग्राफ काफी उतार चढ़ाव भरा रहा. 

क्या है कॉमन?

लेकिन, दोनों के बीच एक कॉमन चीज थी, वो ये जब बतौर हीरो दोनों नहीं चले तो विलेन के तौर पर फिल्मों में दिखे. जहां अक्षय की एक्टिंग दिन पर दिन निखतरी जा रही थी और वो बेहतरीन एक्टर कहे जा रहे थे तो वहीं बॉबी को फिल्में तो अच्छी मिली, लेकिन वो फिल्में उन्हें मुकाम नहीं दिला पा रही थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे. लिहाजा, बॉबी पर तो फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लगा और काम मिलना भी एक वक्त पर बंद हो गया. वहीं, अक्षय को काम तो मिलता रहा. अभिनय की भी तारीफ होती रही लेकिन, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां का उन्होंने सपना देखा था.

एक गाने ने विलेन को बना दिया फेवरेट

कई साल बाद दोनों की किस्मत ऐसी करवट बदली कि महज 2 साल के डिफरेंस में दोनों सितारों की किस्मत बुलंदियों तक पहुंच गई. खास बात है कि दोनों को अपने मुकाम तक पहुंचाने वाला जो किरदार था वो विलेन का रोल ही था. 'एनिमल' में बॉबी ने गूंगे और बहरे बनकर 'खतनाकर विलेन का रोल निभाया कि उन्हें देखकर लोगों की रूह ही कांप गई. इस फिल्म में बॉबी की दमदार एक्टिंग देखने को मिली. साथ ही चंद सेकेंड के 'जमाल कुडू' गाने के साथ उनकी एंट्री ने करियर में नई जान फूंक दी. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 की सबसे फाड़ू एक्शन मूवी, 11 दिनों में 6 रिकॉर्ड तोड़ बनी खूंखार, कमाए 600 करोड़, IMdb रेटिंग 8.6 

इसी तरह अक्षय की भी करवट बदली और एक साल रिलीज दोनों फिल्मों में विलेन बनकर वो खूब छाए. विक्की कौशल की 'छावा' में औरंगजेब का दमदार रोल निभाकर लोगों के दिलों पर कब्जा जमाया तो वहीं 'धुरंधर' में रहमान से इंप्रेस किया. खास तौर पर अक्षय का वो 25 सेकेंड का बलूच डांस तो सोने पर सुहागा का काम कर गया. यानी कि बॉबी और अक्षय की किस्मत में चंद सेकेंड के गाने और उसके डांस ने ऐसा रंग जमाया कि दोनों फिल्म इंडस्ट्री के नए खूंखार विलेन बनकर छा गए. हालांकि, कई लोग ये कहते भी दिखे कि अक्षय का डांस बॉबी के डांस पर हावी रहा. लेकिन, दोनों फिल्मों को देखने के बाद ये तो कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे पर डांस में हावी रहे. पर डांस में कोई मात दे गया ये तो कहना गलत होगा. 

