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Hindi Newsबॉलीवुडट्रेंडिंग से ट्रोलिंग तक… ‘धुरंधर 2’ से ‘रिजवान’ को मिली पहचान, फिर पत्नी के एक कमेंट ने मचाया बवाल; अब हर तरफ उठने लगे सवाल

ट्रेंडिंग से ट्रोलिंग तक… ‘धुरंधर 2’ से ‘रिजवान’ को मिली पहचान, फिर पत्नी के एक कमेंट ने मचाया बवाल; अब हर तरफ उठने लगे सवाल

Dhurandhar 2 Actor: फिल्म ‘धुरंधर 2’ में ‘रिजवान’ का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद की जमकर तारीफ हो रही है. लेकिन उनकी पत्नी राधिका पंड्या सोशल मीडिया पर पुराने पोस्ट की वजह से विवाद में घिर गई हैं. कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है. वहीं, राधिका के जवाब ने इस मामले को और बढ़ दिया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:50 AM IST
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Dhurandhar 2 Actor Wife Trolled
Dhurandhar 2 Actor Wife Trolled

Dhurandhar 2 Actor Wife Trolled: फिल्म ‘धुरंधर 2’ इन दिनों काफी चर्चा में है. इस फिल्म में सेलेब्रिटी ट्रेनर मुस्तफा अहमद ने ‘रिजवान’ का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान में एक इंडियन जासूस होता है. मुस्तफा की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया है. उनके काम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने कहा कि उनका रोल छोटा होते हुए भी असरदार है. मुस्तफा को इस फिल्म से नई पहचान मिली है और उनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ी है.

लेकिन जहां एक तरफ मुस्तफा को प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी राधिका पंड्या विवादों में घिर गई हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि राधिका के पुराने पोस्ट हिंदू भावनाओं के खिलाफ हैं. इसी वजह से उन्हें काफी नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग उनके पुराने ट्वीट्स शेयर करके उन्हें निशाना बना रहे हैं. विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है और X अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है.

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क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, ये विवाद राधिका के एक पुराने एक्स पोस्ट से शुरू हुआ. हाल के समय में एक यूजर ने उनका पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ मुस्लिम से शादी करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं. इस पोस्ट में राष्ट्रपति ‘द्रौपदी मुर्मू’ का भी जिक्र किया गया. इसके बाद कई लोग राधिका पर भड़क गए और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. मामला देखते ही देखते बड़ा बन गया. इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर काफी बहस और नाराजगी पैदा कर दी.

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यूजर्स ने क्या कहा? 

कई यूजर्स ने राधिका के खिलाफ सख्त कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा कि राष्ट्रपति को लेकर इस तरह की भाषा गलत है. वहीं दूसरे ने लिखा कि ‘मुस्तफा’ ने तो दिल जीत लिया, लेकिन उनकी पत्नी ने लोगों को नाराज कर दिया. ऐसे कई कमेंट्स सामने आए जिनमें राधिका की आलोचना की गई. कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर भी देखा और नाराजगी जताई. इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और लोग अलग अलग राय दे रहे हैं. काफी नाराजगी भी देखने को मिली है.

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राधिका पांड्या का जवाब

ट्रोलिंग बढ़ने के बाद राधिका ने भी चुप्पी नहीं साधी. उन्होंने X पर जवाब देते हुए लिखा, ‘मुस्तफा तुम्हारा भाई नहीं है, कहीं और जाकर रोओ’. हालांकि, उनका ये जवाब अब सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा. माना जा रहा है कि उन्होंने बाद में अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया. उनके इस रिएक्शन के बाद मामला और गर्म हो गया और लोग दो हिस्सों में बंट गए. इस पूरे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा चलती रही. लोगों की अलग-अलग राय सामने आती रही, जिसने बहन छेड़ दी है.

क्या था पुराना पोस्ट? 

बताया जा रहा है कि मुस्तफा अहमद की पत्नी राधिका पांड्या ने गांधी जयंती के मौके पर ‘राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू’ के एक पोस्ट पर कमेंट किया था. राष्ट्रपति ने ‘गांधी जी’ के संदेशों पर बात की थी. इस पर राधिका ने लिखा था, ‘ये बातें आप पर लागू नहीं होतीं’. इसके अलावा उन्होंने एक पत्रकार को लेकर भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो लोगों को पसंद नहीं आया. यही पोस्ट अब विवाद की वजह बना है. सोशल मीडिया पर इस पर काफी बहस हो रही है और लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

मुस्तफा का रिएक्शन नहीं आया

इस पूरे मामले पर अभी तक मुस्तफा अहमद की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. लोग उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं. कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें इस मामले पर खुलकर बोलना चाहिए. जबकि कुछ का कहना है कि ये उनकी पर्सनल लाइफ का मामला है. फिलहाल ‘धुरंधर 2’ के मुस्तफा अपने काम को लेकर सुर्खियों में हैं और विवादों से दूरी बनाए हुए हैं. फिलहाल लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं और आगे उनके बयान का इंतजार कर रहे हैं देखेंगे.

राधिका पंड्या की पर्सनल लाइफ

वहीं, अगर राधिका की बात करें तो वे पेशे से जर्नलिस्ट रह चुकी हैं. इसके अलावा वे फिटनेस में काफी एक्टिव रहती हैं. वे मैराथन दौड़ती हैं और हेल्थ को लेकर भी काफी गंभीर रहती हैं. उनका एक बेकरी बिजनेस भी है जिसमें वे हेल्दी और ग्लूटेन फ्री चीजें बनाती हैं. सोशल मीडिया पर वे अक्सर अपनी पति मुस्तफा अहमद के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखती है लेकिन इस विवाद ने उन्हें अचानक चर्चा में ला दिया है. अब लोग उनके बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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