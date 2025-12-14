Bhay: The Gaurav Tiwari Story- क्या है गौरव की मौत का रहस्य? 8 एपिसोड में होगा सच का सामना, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे

सीरीज - 'भय: द मिस्ट्री ऑफ गौरव तिवारी'

कलाकार: करण टैकर, कल्कि केकलां , सलोनी बत्रा, दानिश सूद, शुभम चौधरी, निमिषा नायर

निर्देशक: रॉबी ग्रेवाल

प्लेटफॉर्म: अमेजन एमएक्स प्लेयर

रिलीज डेट: 12 दिसंबर

रेटिंग: 3.5

Bhay: The Gaurav Tiwari Story Review: अगर आप हॉरर कहीनियों के शौकीन हैं और उसे देखना और पढ़ना अच्छा लगता है तो, हाल ही में आई ये सीरीज आपको तुरंत देख लेनी चाहिए. भारत के पहले पैरानॉमिनल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने बहुत ही कम उम्र में खूब नाम कमाया था. इंसानी दुनिया से अलग धरती पर एक अलग दुनिया की खोज बीन करना उनका जुनून बन गया. भूत प्रेत और आत्माओं की वो दुनिया जिसके बारे में लोगों को दिलचस्पी तो बहुत होती है लेकिन हर किसी की उसकी परत में जाने से डर लगता है. इसी दुनिया की पड़ताल करने का जिम्मा गौरव ने उठाया. लेकिन, महज 31 साल की उम्र में साल 2016 में संदिग्ध परिस्थितियों में गौरव की मौत हो गई. गौरव ने मौत से पहले अपने परिवार वालों से कई ऐसी चीजों का जिक्र किया था. जो आज भी लोगों के मन में कई तरह से सवाल उठाता है और उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई.

8 एपिसोड की सबसे खौफनाक सीरीज

ये सीरीज गौरव तिवारी के इर्द गिर्द बुनी गई है. सीरीज की शुरुआत में उनके केस और खोजबीन के अलावा किस तरह से उनकी दिलचस्पी इस तरह की चीजों में जगी इसे भी दिखाया गया है. इस शो में दो विपरीत विचार-धाराएं दिखाई गई हैं- एक ओर वे लोग जो पैरानॉर्मल में विश्वास रखते हैं, और दूसरी ओर वे जो तर्क के आधार पर इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं. ये वैचारिक टकराव कहानी को एक धार देता है और आखिर तक इसे देखने के लिए आपको सीट से 8 एपिसोड तक चिपकाए रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरव की वो डायरी...

सीरीज में गौरव के केस के अलावा उसकी रहस्यमय मौत की गुत्थी को सुलझाने का भी प्रयास किया गया है. गौरव की मां के हाथ लगी वो डायरी का भी जिक्र है जिसमें एक चिट में उसकी मौत की तारीख भी लिखी होती है. इस मौत की तारीख की जांच पड़ताल और आखिर में गौरव को क्या ऐसा दिखा था जिसका जिक्र वो अपने परिवार से बार-बार करता रहता था. इन सभी सवालों का जवाब इस सीरीज में आपको मिल जाएगा. इस कहानी को इस तरह से पिरोया गया है कि अपने शानदार अभिनय से करण टैकर गौरव के किरदार में रम गए. करण ने गौरव तिवारी को किरदार को स्क्रीन पर कुछ इस तरह से परोसा कि वो आपको बांधे रखेंगे. सीरीज में कुछ भी ऐसा नाटकीय नहीं दिखाया गया है जो आपको बोर कर दे. जो भी दिखाया गया है वो तथ्यों के आधार पर.

करण के अलावा सीरीज में कल्कि केकलां, सलोनी बत्रा, दानिश सूद, शुभम चौधरी, और निमिषा नायर ने भी अपने-अपने किरदारों में जान फूंक दी है. तकनीकी तौर पर भी 'भय' काफी मजबूत है. बैकग्राउंड स्कोर माहौल को डरावना बनाता है. सिनेमैटोग्राफी में परछाइयों और रोशनी को इस तरह से दिखाया गया है कि जो आपके रोंगटे कई जगह खड़े कर सकता है. ऐसे में अगर आप दिलचस्प और हॉरर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच जरूर है.