2 मिनट 49 सेकेंड में मिलेगा प्योर देसी मसाला एंटरटेनमेंट, 'निशांची' का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज

Nishaanchi Film का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है.इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है. लोग लगातार इस ट्रेलर पर कमेंट करके फिल्म का बेसब्री से इंतजार करने की बात कह रहे हैं.
Nishaanchi Film Trailer: अनुराग कश्यप की मचअवेटेड फिल्म 'निशांची' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. 2 मिनट 49 सेकेंड के ट्रेलर में देसी मसाले का एंटरटेनमेंट दिखाया गया है. इस फिल्म में एक्शन के अलावा ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी के अलावा क्राइम और थ्रिल का भी तड़का लगया गया है. इस फिल्म के ट्रेलर को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.
बबलू और डबलू की कहानी
'निशांची' की कहानी दो जुडवा भाइयों बबलू और डबलू की रोमांचक जिंदगी पर है. ये एक-दूसरे की तरह दिखते तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं. फिल्म में डेब्यू कर रहे ऐश्वर्य ठाकरे डबल रोल में हैं. इस फिल्म का निर्माण अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले,फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से किया है. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है. ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
जोरदार टकराव और प्यार-तड़प
'निशांची'का ट्रेलर दर्शकों को 2000 के दशक की शुरुआत में,सीधे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर की चहल-पहल भरी गलियों में लेजाता है.जहां बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू की जिंदगियां अचानक और अनोखे तरीके से टकराती हैं. जबरदस्त पीछा करने वाले सीन,सीटी बजवाने वाले डायलॉग,जोरदार टकराव और प्यार व तड़प के नाज़ुक पलों के साथ यह एक ऐसी दुनिया रचता है,जो काफी दिलचस्प है.
मेरी सबसे सिनेमाई फिल्म
निशांची के निर्देशक और सह-लेखक अनुराग कश्यप ने कहा- 'ये एक कहानी है जिसे मैं कई सालों से अपने साथ लेकर चल रहा हूं.यह मेरी सबसे सिनेमाई फिल्म है,जिसके केंद्र में एक क्लासिक कहानी है जिसमें भावना, विश्वासघात, एक्शन वो सब कुछ शामिल है जो मुझे हिंदी फिल्मों में बचपन से पसंद रहा है.'
दिल के करीब रहेगी
'निशांची' में बबलू और डबलू का किरदार निभा रहे नवोदित ऐश्वर्य ठाकरे ने कहा- ये हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी,सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मेरी पहली फिल्म है, बल्कि इसलिए भी कि इसने मुझे अपने कई अलग-अलग पहलुओं को जानने का मौका दिया. ऐसी दोहरी भूमिका में एक्टिंग करना जो भावनात्मक, शारीरिक और एक्टर के रूप में हर तरह से विपरीत हैं, मुझे चैलेजिंग लगा. साथ ही, फिल्म के संगीत में योगदान देना भी उतना ही खास था. मेरे लिए, अभिनय और संगीत बबलू और डबलू की तरह हैं मेरे व्यक्तित्व के दो अलग-अलग पहलू जो एक-दूसरे को संतुलित और पूरा करते हैं. मैं नर्वस हूं, लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी.'
