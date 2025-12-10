Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडरणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के ये 3 गाने नहीं हैं ऑरिजनल? निकले 30-65 साल पुराने, टाइटल ट्रैक भी है रीमेक

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के ये 3 गाने नहीं हैं ऑरिजनल? निकले 30-65 साल पुराने, टाइटल ट्रैक भी है रीमेक

Dhurandhar 3 Songs Not Original: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इन दिनों हर कोई फिल्म की जमकर तारीफ कर रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है और फिल्म 500 करोड़ी क्लब मेे शामिल हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के दो गाने और फिल्म का टाइटल पुराने गानों के रीमेक हैं, जिन्हें नए म्यूजिक और सिंगर्स के साथ बनाया गया है?

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 10, 2025, 04:59 PM IST
ऑरिजनल नहीं हैं 'धुरंधर' के ये गाने
ऑरिजनल नहीं हैं 'धुरंधर' के ये गाने

Dhurandhar 3 Songs Not Original: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दर्शकों के दिलों पर भी छा चुकी है. फिल्म के सभी किरदारों ने फिल्म को देखने के लिए मजबूर कर दिया है. इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार की हो रही है. इसी के साथ फिल्म के गाने और टाइटल ट्रैक भी दर्शकों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के दो गाने और फिल्म का टाइटल पुराने गानों के रीमेक हैं, जिन्हें नए म्यूजिक और सिंगर्स के साथ बनाया गया है?

फिल्म का टाइटल ट्रैक
पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल ट्रैक 'ना दे दिल परदेसी ना' की. इस गाने को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इस गाने को ओरिजिनल पंजाब की लोक गायिका रंजीत कौर और मो. सादिक ने गाया है और ये गाना प्यार में मिलने वाले दुख को दिखाता है, लेकिन बीट के हेरफेर के साथ और नए सिंगर्स की आवाज के साथ गाने का स्वरूप ही बदल दिया गया है, लेकिन लिरिक्स पुराने ही रहे. इसका ओरिजिनल वर्जन साल 1995 में आया था.

रणवीर सिंह पर फिल्माया गया गाना 
रणवीर सिंह पर फिल्माए गए गाने 'कारवां' को खूब पसंद किया जा रहा है और उनके किरदार की पर्सनैलिटी के हिसाब से भी गाना लाजवाब है, लेकिन इस गाने की जड़े पाकिस्तान से जुड़ी हैं. पहले इस गाने के कव्वाली वर्जन को साल 1960 में आई फिल्म 'बरसात की रात' में फिल्माया गया. कव्वाली को मन्ना डे, एस.डी. बातिश, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा ​​और कोरस ने मिलकर बनाया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गाना 40 से 50 के दशक में मुबारक अली और फतेह अली खान ने गाया था और फिर बाद में हिंदी सिनेमा ने इस गाने को अलग रूपांतरण के साथ फिल्माया.

अक्षय खन्ना का वायरल गाना 
अब बात करते हैं फिल्म के दूसरे गाने 'एफए9एलए' की. यह गाना अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया है, जिसमें वे खुले हाथों के साथ झूमते हुए पार्टी का मजा लेते हैं. पहले तो इस गाने की तुलना 'एनिमल' के 'जमाल कुडू' से की गई, लेकिन असल में ये अरबी गाना है, जिसे बहरीन अरबी भाषा के साथ गाया गया है. बहरीन अरबी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है, जिसकी झलक इस गाने में देखने को मिलती है. इस गाने को सबसे पहले रैपर फ्लिपराच्ये ने गाया था. उनका असली नाम हुसम असीम है, लेकिन उनके गानों की वजह से उन्हें ये नाम दिया गया. गाने का ओरिजिनल वर्जन साल 2015 में रिलीज किया गया था. (एजेंसी)

