Advertisement
trendingNow13031669
Hindi Newsबॉलीवुड

'धुरंधर' के क्लाइमेक्स ने उड़ाए होश, रणवीर की फिल्म और 'उरी' में क्या है कनेक्शन? पोस्ट-क्रेडिट सीन में हमजा ने किया ‘बदले’ का ऐलान

Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का पार्ट 2 ‘बदला’ लेने का वादा करता है, जिसमें उनका किरदार हमजा पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड पर पूरा कंट्रोल करने के लिए तैयार है. इस फिल्म का अंत आदित्य धर ने अपनी पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में इस्तेमाल डायलॉग 'यह नया हिंदुस्तान है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.' से किया. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 06, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म 'धुरंधर'
फिल्म 'धुरंधर'

Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को दर्शक और क्रिटिक्स से काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है. धुरंधर एक सच्चे देशभक्त के लिए बेहतरीन फिल्म है. अब तक इस फिल्म को रणवीर सिंह के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में के एक बताया जा रहा है. हालांकि वैसे तो रणवीर सिंह अपने हर एक किरदार को बखूबी निभाते हैं, लेकिन धुरंधर में उनकी अदाकारी और भी कमाल की दिख रही है.  

अब तक इतना किया कलेक्शन 
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर ने ओपनिंग डे पर 27 करोड़ का बिजनेस किया तो वहीं दूसरे दिन 7 बजकर 05 मिनट तक 15.35 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके चलते अब तक फिल्म 'धुरंधर' ने कुल 42.35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है. वीकेंड में फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कई कलाकार हैं. लगभग 214 मिनट की यह फिल्म 'बदले' के साफ वादे के साथ खत्म होती है. जिससे फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या होता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का डायरेक्ट कहानी वाला कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों फिल्मों के बीच एक मजबूत क्रिएटिव और थीमेटिक लिंक मौजूद है. दोनों फिल्मों का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और दोनों फिल्मों में भारत की आक्रामक और जवाबी कार्रवाई की सोच को दिखाया है. 'उरी' के सबसे आइकॉनिक डायलॉग 'ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी' को 'धुरंधर' के क्लाइमैक्स में फिर से इस्तेमाल किया गया है. वहीं फिल्म के आखिर में रणवीर सिंह के किरदार का नाम बदल जाता है जो फिल्म 'उरी' की महिला पायलेट से बिल्कुल मिलता है.   

Add Zee News as a Preferred Source

धुरंधर पार्ट 1 का अंत
डायरेक्टर आदित्य धर अपने लीड हीरो हमजा (रणवीर सिंह) की नजर से अपने दर्शकों को ल्यारी, पाकिस्तान के हिंसक गैंगवार और पॉलिटिकल नेक्सस की पूरी तस्वीर दिखाते हैं. फिर क्लाइमेक्स में हमजा के मिशन का पहला फेज पूरा होता है, जहां वह सिंडिकेट के किंगपिन रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को खत्म कर देता है. इस पहले फेज में SP चौधरी असलम (संजय दत्त) और लोकल पॉलिटिशियन जमील जमाली (राकेश बेदी) उसके भरोसेमंद मददगार के तौर पर काम करते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म का रन टाइम लंबा है और इसलिए मेकर्स ने कहानी को चैप्टर्स में बनाया है. अब जैसे-जैसे आखिरी चैप्टर आगे बढ़ता है, हजमा का धोखा उसे परेशान करने लगता है. उन्हें पाकिस्तान के सबसे खतरनाक टेरर नेटवर्क में घुसपैठ करके अंदर से सारी इंटेलिजेंस निकालने का मिशन दिया गया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'धुरंधर' पोस्ट-क्रेडिट सीन
पोस्ट-क्रेडिट में हमजा आधी रात को उठता है और एक सीक्रेट डायरी खोलता है. यह डायरी उसे किसी दूसरे इंडियन ऑपरेटिव ने दी थी. हमजा अब रहमान का नाम मिटा देता है, क्योंकि वह चैप्टर खत्म हो गया था. इसके बाद जो बात ध्यान खींचती है, वह यह है कि वह अगला पेज पलटता है, जिसमें कोई और नाम सामने आते हैं. ISI का मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) भी शामिल है. इसके बाद एक तेज मोंटाज आता है, जिसमें एक जवान जसकीरत और उसके परिवार द्वारा झेली गई बेरहमी की झलकियां हैं. फिर यह ल्यारी के अंडरवर्ल्ड में उसकी बढ़त दिखाता है और कराची के लोग जमील के सपोर्ट से उसे नया लीडर मानते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धुरंधर पार्ट 2 रिलीज डेट
फिल्म टाइटल कार्ड के साथ खत्म होती है. 'धुरंधर जारी रहेगा', उसके बाद 'बदला' शब्द और रिलीज डेट, 19 मार्च, 2026. आखिरी लाइन जो हम सुनते हैं वह रणवीर की है जो कह रहे हैं- 'यह नया हिंदुस्तान है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.' यह वही डायलॉग है जो आदित्य धर ने अपनी पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में इस्तेमाल किया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar

Trending news

अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
IndiGo crisis
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट