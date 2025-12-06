'धुरंधर' के क्लाइमेक्स ने उड़ाए होश, रणवीर की फिल्म और 'उरी' में क्या है कनेक्शन? पोस्ट-क्रेडिट सीन में हमजा ने किया ‘बदले’ का ऐलान

Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का पार्ट 2 ‘बदला’ लेने का वादा करता है, जिसमें उनका किरदार हमजा पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड पर पूरा कंट्रोल करने के लिए तैयार है. इस फिल्म का अंत आदित्य धर ने अपनी पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में इस्तेमाल डायलॉग 'यह नया हिंदुस्तान है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.' से किया.
Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को दर्शक और क्रिटिक्स से काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है. धुरंधर एक सच्चे देशभक्त के लिए बेहतरीन फिल्म है. अब तक इस फिल्म को रणवीर सिंह के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में के एक बताया जा रहा है. हालांकि वैसे तो रणवीर सिंह अपने हर एक किरदार को बखूबी निभाते हैं, लेकिन धुरंधर में उनकी अदाकारी और भी कमाल की दिख रही है.
अब तक इतना किया कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर ने ओपनिंग डे पर 27 करोड़ का बिजनेस किया तो वहीं दूसरे दिन 7 बजकर 05 मिनट तक 15.35 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके चलते अब तक फिल्म 'धुरंधर' ने कुल 42.35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है. वीकेंड में फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कई कलाकार हैं. लगभग 214 मिनट की यह फिल्म 'बदले' के साफ वादे के साथ खत्म होती है. जिससे फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या होता है.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का डायरेक्ट कहानी वाला कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों फिल्मों के बीच एक मजबूत क्रिएटिव और थीमेटिक लिंक मौजूद है. दोनों फिल्मों का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और दोनों फिल्मों में भारत की आक्रामक और जवाबी कार्रवाई की सोच को दिखाया है. 'उरी' के सबसे आइकॉनिक डायलॉग 'ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी' को 'धुरंधर' के क्लाइमैक्स में फिर से इस्तेमाल किया गया है. वहीं फिल्म के आखिर में रणवीर सिंह के किरदार का नाम बदल जाता है जो फिल्म 'उरी' की महिला पायलेट से बिल्कुल मिलता है.
धुरंधर पार्ट 1 का अंत
डायरेक्टर आदित्य धर अपने लीड हीरो हमजा (रणवीर सिंह) की नजर से अपने दर्शकों को ल्यारी, पाकिस्तान के हिंसक गैंगवार और पॉलिटिकल नेक्सस की पूरी तस्वीर दिखाते हैं. फिर क्लाइमेक्स में हमजा के मिशन का पहला फेज पूरा होता है, जहां वह सिंडिकेट के किंगपिन रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को खत्म कर देता है. इस पहले फेज में SP चौधरी असलम (संजय दत्त) और लोकल पॉलिटिशियन जमील जमाली (राकेश बेदी) उसके भरोसेमंद मददगार के तौर पर काम करते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म का रन टाइम लंबा है और इसलिए मेकर्स ने कहानी को चैप्टर्स में बनाया है. अब जैसे-जैसे आखिरी चैप्टर आगे बढ़ता है, हजमा का धोखा उसे परेशान करने लगता है. उन्हें पाकिस्तान के सबसे खतरनाक टेरर नेटवर्क में घुसपैठ करके अंदर से सारी इंटेलिजेंस निकालने का मिशन दिया गया था.
'धुरंधर' पोस्ट-क्रेडिट सीन
पोस्ट-क्रेडिट में हमजा आधी रात को उठता है और एक सीक्रेट डायरी खोलता है. यह डायरी उसे किसी दूसरे इंडियन ऑपरेटिव ने दी थी. हमजा अब रहमान का नाम मिटा देता है, क्योंकि वह चैप्टर खत्म हो गया था. इसके बाद जो बात ध्यान खींचती है, वह यह है कि वह अगला पेज पलटता है, जिसमें कोई और नाम सामने आते हैं. ISI का मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) भी शामिल है. इसके बाद एक तेज मोंटाज आता है, जिसमें एक जवान जसकीरत और उसके परिवार द्वारा झेली गई बेरहमी की झलकियां हैं. फिर यह ल्यारी के अंडरवर्ल्ड में उसकी बढ़त दिखाता है और कराची के लोग जमील के सपोर्ट से उसे नया लीडर मानते हैं.
धुरंधर पार्ट 2 रिलीज डेट
फिल्म टाइटल कार्ड के साथ खत्म होती है. 'धुरंधर जारी रहेगा', उसके बाद 'बदला' शब्द और रिलीज डेट, 19 मार्च, 2026. आखिरी लाइन जो हम सुनते हैं वह रणवीर की है जो कह रहे हैं- 'यह नया हिंदुस्तान है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.' यह वही डायलॉग है जो आदित्य धर ने अपनी पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में इस्तेमाल किया था.
