250 करोड़ कमाने वाली फिल्म 'धुरंधर' पर बयानबाजी तेज, राधिका आप्टे के बयान से भड़के अशोक पंडित, लगाया पक्षपात का आरोप

Ashoke Pandit: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बीच आई एक्ट्रेस राधिका आप्टे के 'मनोरंजन में हिंसा' बयान को लेकर मामला गरमाता जा रहा है. फिल्म निर्माता-निर्देशक अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तीखी प्रतिक्रिया दी. राधिका आप्टे का नाम लिए बगैर उन्होंने उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने 'धुरंधर' फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तानी आतंकवाद के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं.

हालिया इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने दिया बयान

राधिका आप्टे ने एक हालिया इंटरव्यू में किसी फिल्म का नाम लिए बिना कहा था कि वह एंटरटेनमेंट के नाम पर परोसी जा रही हिंसा से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि वह ऐसे माहौल में अपने बच्चे को बड़ा नहीं करना चाहती, जहां दूसरों को पीटना-काटना और खून बहाना ही एंटरटेनमेंट बन जाए. फिल्ममेकर्स बिना जरूरत के हद से ज्यादा क्रूर सीन डाल रहे हैं.

हसीना के बयान से नाराज अशोक पंडित

राधिका के बयान पर नाराज अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस पर निशाना साधते हुए फिल्म का बचाव भी किया. उन्होंने कहा, 'अचानक सब कुछ बहुत पवित्र हो गया. एक एक्ट्रेस ने कहा कि हिंसा अब मनोरंजन बन गई है और वह बच्चे को ऐसे माहौल में नहीं पालेंगी. मजेदार बात यह है कि ओटीटी के शुरुआती दिनों में उन्होंने ऐसी वेब सीरीज में काम किया था जिसमें बिना वजह हिंसा, गाली-गलौज और न्यूडिटी थी. उस समय उन्हें लगा कि यह बच्चों के लिए ठीक है.'

250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी फिल्म

उन्होंने आगे कहा 'धुरंधर की सोच से असहमति दिखाने वाले लोग पाकिस्तानी आतंकवाद का जश्न मनाते हैं और बेगुनाह भारतीयों की मौत से उन्हें कोई परेशानी नहीं. वे 26 नवंबर जैसे हमलों के गुनहगारों को सजा न मिलने को सुरक्षित मानते हैं. अगर बेगुनाह भारतीय मारे जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.' हाल ही में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म आतंकवाद और देशभक्ति पर आधारित है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. (एजेंसी)