दूसरे दिन ‘द बंगाल फाइल्स’ ने की दोगुनी कमाई, खराब हुई ‘बागी 4’ की हालत, होश उड़ा देंगे आंकड़े
दूसरे दिन ‘द बंगाल फाइल्स’ ने की दोगुनी कमाई, खराब हुई ‘बागी 4’ की हालत, होश उड़ा देंगे आंकड़े

Baaghi 4 Vs The Bengal Files: टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म ‘बागी 4’ और विवेक अग्निहोत्री की ‘द बंगाल फाइल्स’ एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में अलग-अलग उत्साह देखने को मिला. जहां ‘बागी 4’ एक्शन-थ्रिलर है, वहीं ‘द बंगाल फाइल्स’ गंभीर कहानी के चलते चर्चा में बनी हुई है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:50 AM IST
‘द बंगाल फाइल्स’ और ‘बागी 4’ के दूसरे दिन का कलेक्शन
‘द बंगाल फाइल्स’ और ‘बागी 4’ के दूसरे दिन का कलेक्शन

Box Office Collection Day 2: 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल ‘बागी 4’ आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म का सामना विवेक अग्निहोत्री की ‘द बंगाल फाइल्स’ से हो रहा है. दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में अलग-अलग तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. जहां टाइगर की एक्शन फिल्म का इंतजार लंबे समय से था, वहीं विवेक की फिल्म को लेकर दर्शक गंभीर कहानी के चलते सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. 

‘द बंगाल फाइल्स’ विवेक अग्निहोत्री की ट्रिलॉजी का आखिरी हिस्सा है. इससे पहले वे ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द ताशकंद फाइल्स’ बना चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था. नई फिल्म भी असली घटनाओं पर आधारित है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा. अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकार इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी 1946 के कलकत्ता दंगे पर आधारित है, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri)

दूसरे दिन ‘द बंगाल फाइल्स’ ने की धांसू कमाई 

अगर कमाई की बात करें तो पहले दिन फिल्म की शुरुआत काफी धीमी थी. पहले दिन फिल्म ने 1.75 करोड़ रुपये जुटाए, लेकिन दूसरे दिन फिल्म ने अच्छी कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे दिन इसने 2.25 करोड़ रुपये कमाए. यानी इसमें धीरे-धीरे ग्रोथ देखने को मिल रही है. IMDb पर भी फिल्म को 7.6 रेटिंग मिली है, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. अब देखना होगा कि रविवार को दोनों फिल्मों में से कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है.

अक्षय कुमार ने फिर जीता फैंस का दिल, गणपति विसर्जन के बाद किया कुछ ऐसा, देखने वालों की लग गई भीड़

टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’

वहीं, ‘बागी 4’ की बात करें तो ये फ्रेंचाइजी पहले से ही दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर रही है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़े. टाइगर श्रॉफ इस सीरीज का चेहरा बन चुके हैं और उनकी एक्शन स्किल्स को लेकर फैंस काफी एक्साइट रहते हैं. इस बार उनके साथ संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी जुड़े, जिससे फिल्म का लेवल और बड़ा दिखा. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिक्स रिएक्शन देखने को मिला. किसी ने इसे शानदार एक्शन पैक्ड कहा तो किसी ने कमजोर बताया.

 ‘बागी 4’ के दूसरे दिन की कमाई 

अब अगर बात करें कमाई की तो ‘बागी 4’ ने पहले दिन करीब 12 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, लेकिन दूसरे दिन कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली. सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे दिन फिल्म ने सिर्फ 6.02 करोड़ की कमाई की. जिससे कुल कलेक्शन 18.02 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. हालांकि ये आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं माना जा रहा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रविवार को कलेक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ रुपये है. 

