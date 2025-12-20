2025 बना अनुपम खेर के नाम, एक्टिंग के बाद लेखन में भी मारी बाजी, मिला एक और अवॉर्ड

Anupam Kher: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के लिए साल 2025 का आखिरी महीना भी शानदार साबित हो रहा है. पहले उनकी फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया और अब उनकी लिखी किताबों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

लेखक पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर कई फोटो शेयर कर यह खुशी जाहिर की. इन फोटो में अभिनेता अपनी नई ट्रॉफी दिखा रहे हैं और उन्होंने उन किताबों की भी फोटोज शेयर की हैं जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. अनुपम को बेस्ट राइटर का पुरस्कार अपनी 'द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू', 'डिफरेंट बट नो लेस', और "लेसन्स लाइफ टॉट मी" जैसी किताबों के लिए मिला है.

जीवन के संघर्ष और अनुभव को किताबों में लिखा

एक्टर ने अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव के आधार पर इन किताबों को लिखा है. अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, '2025 के लिए आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! इससे मुझे सच में बहुत खास महसूस हो रहा है. मैं हिंदी मीडियम का हूं. आसान इंग्लिश में लिखता हूं और किताबें बेस्ट सेलर हैं. उन्होंने लिखा, 'मेरी सभी किताबें मेरे जीवन के अनुभवों के बारे में हैं. असल में मैंने जिंदगी से जो सीखा, मेरी सफलताएं, मेरी असफलताएं और मेरा 'कभी हार न मानने वाला फलसफा' और यह सब किसी तरह पाठकों को पसंद आया. इसलिए यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास है." अभिनेता ने इसके लिए पाठक और अपने पब्लिशर को दिल से धन्यवाद दिया.

अनुपम खेर फिलहाल आत्मकथा नाटक 'कुछ भी हो सकता है' में बिजी हैं. अभिनेता के शो देश के अलग-अलग राज्यों के शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आज भी थिएटर में उनकी एक्टिंग देखकर फैंस तालियां बजा रहे हैं. बीते दिन उनका शो हैदराबाद थिएटर फेस्टिवल में हुआ था, जिसकी कुछ झलकियों को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. (एजेंसी)