Advertisement
trendingNow13048050
Hindi Newsबॉलीवुड2025 बना अनुपम खेर के नाम, एक्टिंग के बाद लेखन में भी मारी बाजी, मिला एक और अवॉर्ड

2025 बना अनुपम खेर के नाम, एक्टिंग के बाद लेखन में भी मारी बाजी, मिला एक और अवॉर्ड

Anupam Kher: दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के लिए साल 2025 का आखिरी महीना भी शानदार साबित हो रहा है. पहले उनकी फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया और अब उनकी लिखी किताबों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 20, 2025, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनुपम खेर
अनुपम खेर

Anupam Kher: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के लिए साल 2025 का आखिरी महीना भी शानदार साबित हो रहा है. पहले उनकी फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया और अब उनकी लिखी किताबों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो
लेखक पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर कई फोटो शेयर कर यह खुशी जाहिर की. इन फोटो में अभिनेता अपनी नई ट्रॉफी दिखा रहे हैं और उन्होंने उन किताबों की भी फोटोज शेयर की हैं जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. अनुपम को बेस्ट राइटर का पुरस्कार अपनी 'द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू', 'डिफरेंट बट नो लेस', और "लेसन्स लाइफ टॉट मी" जैसी किताबों के लिए मिला है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जीवन के संघर्ष और अनुभव को किताबों में लिखा 
एक्टर ने अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव के आधार पर इन किताबों को लिखा है. अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, '2025 के लिए आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! इससे मुझे सच में बहुत खास महसूस हो रहा है. मैं हिंदी मीडियम का हूं. आसान इंग्लिश में लिखता हूं और किताबें बेस्ट सेलर हैं. उन्होंने लिखा, 'मेरी सभी किताबें मेरे जीवन के अनुभवों के बारे में हैं. असल में मैंने जिंदगी से जो सीखा, मेरी सफलताएं, मेरी असफलताएं और मेरा 'कभी हार न मानने वाला फलसफा' और यह सब किसी तरह पाठकों को पसंद आया. इसलिए यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास है." अभिनेता ने इसके लिए पाठक और अपने पब्लिशर को दिल से धन्यवाद दिया.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुपम खेर फिलहाल आत्मकथा नाटक 'कुछ भी हो सकता है' में बिजी हैं. अभिनेता के शो देश के अलग-अलग राज्यों के शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आज भी थिएटर में उनकी एक्टिंग देखकर फैंस तालियां बजा रहे हैं. बीते दिन उनका शो हैदराबाद थिएटर फेस्टिवल में हुआ था, जिसकी कुछ झलकियों को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

anupam kher

Trending news

पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
S. Jaishankar Latest News
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास