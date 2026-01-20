2 घंटा 20 मिनट की बेस्ट ड्रामा फिल्म, OTT पर कर रही ट्रेंड, गानों ने जीता दर्शकों का दिल

Heer Express on Jio Hotstar: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिविता जुनेजा की फैमिली एंटरटेनर हीर एक्सप्रेस ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. जिसमें एक्टर आशुतोष राणा और गुलशन ग्रोवर जैसे सितारे नजर आए हैं.
Trending Photos
Heer Express on Jio Hotstar: एक वक्त था जब फिल्मों की सफलता को सिनेमाघरों में मिल रहे दर्शकों के प्यार के मापा जाता था. वक्त के साथ-साथ बहुत कुछ बदला और दर्शक थिएटर की तरह ओटीटी पर भी फिल्में एन्जॉय करने लगे. आज के दौर में लोग सिनेमाघरों से ज्यादा ओटीटी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं. अब सितारों को अपनी फिल्मों की केवल बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि ओटीटी पर भी अच्छे रिस्पॉन्स की जरूरत होती है.
ओटीटी पर फिल्म हो रही ट्रेंड
वहीं हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर फिल्म 'हीर एक्सप्रेस' रिलीज हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो दर्शकों का मनोरंजन किया है, इसके साथ ओटीटी पर भी लोगों का खूब एंटरटेन कर रही है और सफलता की नई परिभाषा लिख रही है. फिल्म को ओटीटी पर काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही है.
देशभर में बिकी लाखों टिकट
आशुतोष राणा और गुलशन ग्रोवर स्टारर फिल्म 'हीर एक्सप्रेस' को थिएटर में साल 2025 में 12 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था. फिल्म थिएटर में 5 हफ्तों तक रही थी और देशभर में फिल्म की लाखों टिकट बिकी थी. इस फिल्म में दिविता जुनेजा ने नेचुरल एक्टिंग और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से हर किसी का दिल जीता था. इस फिल्म में दिविता जुनेजा के अलावा आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा और मेघना मलिक जैसे सितारे नजर आए थे. इन सभी ने सितारों ने अपनी एक्टिंग से फिल्म की कहानी को धमाकेदार बना दिया था.
यहां पर देखें फिल्म
अगर आप भी इस ओटीटी पर इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इसे घर बैठे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. हीर एक्सप्रेस को मेकर्स ने इसी महीने ओटीटी पर रिलीज किया है. फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिसके वजह से फिल्म ओटीटी पर जमकर ट्रेंड कर रही है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.