सिर्फ 15 दिन में इस 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म ने खूब मचाई तबाही, हीरो ने तोड़े खुद के रिकॉर्ड, रेटिंग भी मिली 8.6

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, फिर भी ये फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. दर्शकों का प्यार और शानदार वर्ड ऑफ माउथ इसके कलेक्शन को लगातार बढ़ा रहा है. फिल्म अब तक करीब 475 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इसकी कहानी, कलाकारों के दमदार अभिनय और शानदार टेक्निकल क्वालिटी ने इसे इस साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में शामिल कर दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे मंगलवार को 10 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका घरेलू कलेक्शन बढ़कर 475.90 करोड़ रुपये पहुंच गया. बुधवार को फिल्म की ऑक्यूपेंसी कन्नड़ में 24.19%, तेलुगू में 14% और हिंदी में 10.61% रही. कमाल की बात तो ये है कि इस ऋषभ शेट्टी ने अपनी 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने दुनियाभर में करीब 400 करोड़ रुपये कमाए थे. साथ ही इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 675 करोड़ की कमाई कर ली है और आगे बढ़ चुकी है.

बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये फिल्म और कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को रिलीज हुई थी. इतना ही नहीं इस फिल्म ने वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है. ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है. एक रीजनल फिल्म के लिए इतनी बड़ी सफलता पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है. रिलीज के शुरुआती 4 दिनों में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की.

पहले दिन से ताबड़तोड़ कर रही कमाई

साथ ही फिल्म की कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. पहले दिन यानी गुरुवार को फिल्म ने 61.85 करोड़, शुक्रवार को 45.4 करोड़, शनिवार को 55 करोड़ और रविवार को 63 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि दर्शक इस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं. सिनेमाघरों में अभी भी भीड़ देखी जा रही है, खासकर साउथ इंडिया के राज्यों में. फिल्म के डायलॉग्स, म्यूजिक और विजुअल्स ने लोगों पर गहरा असर डाला है, जिससे इसकी सफलता का सिलसिला लगातार जारी है.

दिलों पर राज कर रही ये फिल्म

बता दें, इस फिल्म का निर्देशन और राइटिंग ऋषभ शेट्टी ने किया है, जिन्होंने पहली फिल्म में भी अपनी एक्टिंग और डायरेक्शन से सबको इंप्रेस किया था. साथ ही फिल्म में रुक्मिणी वसंत, राकेश पूजारी, जयराम और गुलशन देवैया जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. इन सभी ने अपने किरदारों को बड़ी ईमानदारी से निभाया, जिससे कहानी और भी असरदार बन गई. फिल्म की पैन इंडिया अपील ने इसकी सफलता में बड़ा योगदान दिया है. ये फिल्म न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी है.