Advertisement
2 घंटे 30 मिनट की धमाकेदार फिल्म, जिसने 55 दिनों में रचा इतिहास, सेंसर बोर्ड ने लगाए थे 3 कट, OTT पर स्ट्रीम होगा अनकट वर्जन?

Blockbuster Movie: इसी साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों ने इतिहास रचते हुए खूब पैसा छापा. हालांकि, बड़े पर्दे पर आने से पहले उनको सेंसर बोर्ड की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, जिसमें वो कुछ न कुछ तो हटाने के मांग करते हैं. इस धमाकेदार फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:41 AM IST
2 घंटे 30 मिनट की धमाकेदार फिल्म, जिसने 55 दिनों में रचा इतिहास
2 घंटे 30 मिनट की धमाकेदार फिल्म, जिसने 55 दिनों में रचा इतिहास

Bollywood Blockbuster Movie Saiyaara: हम यहां मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'सैयारा' की बात कर रहे हैं, जो अपनी रिलीज के महीनों बाद भी सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म ने अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातों-रात स्टार बना दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से दुनियाभर में 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. 2025 की टॉप पांच फिल्मों में शामिल 'सैयारा' अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस इस फिल्म को लेकर एक बड़ी डिमांड कर रहे हैं. दरअसल, हाल ही में फिल्म का एक डिलीटेड सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस सीन में अनीत का किरदार 'वाणी बत्रा' दिखाया गया है, जो अल्जाइमर की बीमारी के बाद शहर छोड़कर मनाली चली जाती है. वहां वो अहान पांडे के किरदार 'कृष कपूर' के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करती है. 

फिल्म के वायरल सीन को देख फैंस हुए नाराज 

फ्लैशबैक में दोनों का अलीबाग वाला रोमांटिक ट्रैक दिखाया गया है, जिसको सेंसर बोर्ड ने काट दिया था. ये सीन थिएटर वर्जन में शामिल नहीं किया गया था, जिससे फैंस नाराज हो गए. उनका मानना है कि अनीत के शानदार अभिनय को कम समय दिखाना ठीक नहीं था. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि उनके सोलो सीन्स हटाकर दर्शकों से बड़ा मौका छीन लिया गया. एक यूजर ने लिखा, 'इतनी शानदार एक्ट्रेस को पूरा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, पर कट कर देना उसके और दर्शकों दोनों के साथ नाइंसाफी है'.

फैंस की OTT से उम्मीदें

सोशल मीडिया पर दर्शक नेटफ्लिक्स से मांग कर रहे हैं कि फिल्म का अनकट वर्जन ओटीटी पर जरूर लाया जाए. एक फैन ने लिखा, 'नेटफ्लिक्स, तुम्हारा एक ही काम है… हमें सभी डिलीटेड सीन दिखाओ'. बता दें, 'सैयारा' 18 जुलाई, 2025 को रिलीज हुई थी और ये सिनेमाघरों में लगभग 55 दिन से चल रही है. इस मौके पर अहान और अनीत ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल नोट शेयर कर फैंस का धन्यवाद किया और उनकी मोहब्बत को सबसे बड़ी जीत बताया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ahaan Panday (@ahaanpandayy)

डिजिटल रिलीज से नई उम्मीदें

अब जबकि फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. लोग चाहते हैं कि ओटीटी पर उन्हें फिल्म का अनकट वर्जन मिले, जिसमें सारे हटाए गए सीन शामिल हों. चाहे डिलीटेड सीन आएं या नहीं, लेकिन सैयारा ने 2025 की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस फिल्म ने साबित किया कि सच्चे इमोशंस किसी भी फिल्म को दर्शकों के दिल तक पहुंचा सकती हैं. इस फिल्म ने दुनियाभर में 570 करोड़ की कमाई कर ली है. 

