15वें दिन आसमान छू रही ‘कुली’, तो रेंग-रेंग कर आगे बढ़ रही ‘वॉर 2’, हर घंटे का साथ ढलती जा रही कमाई

Box Office Collection: 14 अगस्त को रिलीज हुई रजनीकांत की ‘कुली’ और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ के बीच पिछले 15 दिनों से टकराव चल रहा है. हालांकि, दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन रजनीकांत की फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है.
Box Office Collection: 14 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले रिलीज हुई दो बड़ी एक्शन-ड्रामा फिल्मों को थिएटर में आए हुए अब पूरे 15 दिन हो चुके हैं. खास बात ये है कि दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है. एक तरफ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2’ है, तो दूसरी ओर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ है. दोनों फिल्मों की कमाई के 15वें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं और नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं.
रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ शुरुआत की थी. 14 अगस्त को ‘वॉर 2’ के साथ टक्कर लेते हुए इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सबको चौंका दिया. इस गैंगस्टर ड्रामा में उनके साथ आमिर खान भी नजर आए हैं, जिस वजह से हिंदी ऑडियंस ने भी फिल्म को भरपूर प्यार दिया. 15 दिनों के अंदर ‘कुली’ का इंडिया नेट कलेक्शन 270.85 करोड़ तक पहुंच चुका है.
रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही ‘कुली’
लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी ‘कुली’ का बजट करीब 350 करोड़ बताया जा रहा है. बड़ी बात ये है कि फिल्म ने अपना बजट लगभग निकाल लिया है और अब हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ कुल 5 भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म की लगातार कमाई जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को ‘कुली’ ने करीब 1.75 करोड़ कमाए और उम्मीद है कि ये आंकड़ा सुबह तक बढ़कर 3.50 से 4 करोड़ तक जा सकता है.
जबरदस्त रहा वर्ल्डवाइड कलेक्शन
‘कुली’ अब 300 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस 30 करोड़ दूर है. इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 270.85 करोड़ हो चुका है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 495 करोड़ तक पहुंच गया है. ये आंकड़ा 'सैयारा' जैसी फिल्मों से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है. आने वाले हफ्ते में भी ये फिल्म अपनी रफ्तार बनाए रखेगी और आसानी से 300 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है.
रेंग-रेंग कर आगे बढ़ रही ‘वॉर 2’
दूसरी ओर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर ‘वॉर 2’ ने भी 15 दिनों में अच्छी कमाई की है. हालांकि, फिल्म को शुरू से ही मिक्स रिव्यू मिले थे और दर्शकों का रिस्पॉन्स उतना धमाकेदार नहीं रहा. इसके बावजूद, स्पाई थ्रिलर ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर हार नहीं मानी और लगातार कलेक्शन जुटाता रहा. फिल्म की कहानी और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन ने दर्शकों को जोड़े रखा.
14 दिनों में भी नहीं निकाल पाई बजट का आधा
कियारा आडवाणी, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की तिकड़ी वाली इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ के आसपास बताया गया है. अब तक ‘वॉर 2’ ने इंडिया में करीब 231.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. बुधवार को फिल्म ने करीब 2 करोड़ की कमाई की थी, जबकि गुरुवार के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ने 1.50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया. हालांकि ‘कुली’ के सामने इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है.
