किसने गाया ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग? सात समंदर पार भी सुनाई दे रही गूंज, वायरल होते ही सिंगर बोले- ‘लोग समझे नहीं...’

Akshaye Khanna Dhurandhar Song: ये कहानी एक ऐसे गाने से शुरू होती है, जिसकी बीट की गूंज भारत ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार भी सुनाई दे रही है. लोग इस गाने पर अपने अलग-अलग अंदाज में रील्स बना कर शेयर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ये भी नहीं पता कि आखिर ये गाना किसने गाया है और उसके बोलों का असल मतलब क्या है. हम बात कर रहे हैं फिल्ममेकर आदित्य धर की नई फिल्म ‘धुरंधर’ में विलेन अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग की, जिस पर उनके डांस स्टेप्स ने चार-चांद लगा दिए.

आज FA9LA सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का मूड बन चुका है. भारतीय इंस्टाग्राम रील्स से लेकर ग्लोबल म्यूजिक चार्ट तक, इस गाने ने बिना एक शब्द बदले सरहदें पार कर लीं. दिलचस्प बात ये है कि इसे न तो किसी रीमिक्स ने उड़ान दी और न ही किसी वायरल चैलेंज ने. FA9LA को कभी भी फिल्मी एंथम बनाने के इरादे से नहीं बनाया गया था. ये पूरी तरह से एक स्टैंडअलोन अरबी हिप-हॉप ट्रैक था. लेकिन जब ‘धुरंधर’ में इस गाने की एंट्री हुई, तो सब कुछ बदल गया और देखते ही देखते ये फिल्मी एंथम बना गया.

किसने गाया ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग?

बहरीन के रहने वाले हैं 36 साल के फेमस सिंगर Flipperachi ने गाया है, जिनका असली नाम हुसैन असीम (Hussam Aseem) है. उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में रैप करना शुरू किया और 2003 में इसे अपना प्रोफेशन बना लिया. इसके बाद 2008 में Outlaw Productions से जुड़कर उन्होंने अपने म्यूजिकल सफर को आगे बढ़ाया. Flipperachi ने अपना प्रोफेशनल म्यूजिक करियर 2003 में शुरू किया था यानी और उन्हें इंडस्ट्री में लगभग 22 साल हो चुके हैं. वे बहरीन के हिप-हॉप सीन के लीडिंग आर्टिस्ट्स में गिने जाते हैं.

‘इस आदमी के लिए मैं सेट पर 2 घंटे इंतजार करता था...’ राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार पर ये थे अमिताभ बच्चन के बोले, सालों चली दोनों के बीच स्टारडम की जंग

22 साल में Flipperachi ने गाए कई हिट गाने

इतना ही नहीं, अपने इतने लंब करियर में वे कई अरब रैप प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं. अब तक उन्होंने 50 से ज्यादा गाने बनाए और गाए हैं, जिनमें सोलो ट्रैक्स, फीचर्ड कोलैबोरेशन्स और एल्बम शामिल हैं. उनके फेमस गानों में EE LAA, Shayef Nafsak और हाल ही में वायरल हुआ FA9LA शामिल है. हाल ही में एक मीडिया हाउस के साथ बात करते हिए रैपर फ्लिपराची ने माना कि फिल्म ने गाने की जिंदगी ही बदल दी. उन्होंने कहा, ‘फिल्म आई, उसने गाने को उठा लिया और फिर जो हुआ, वो इतिहास है’.

गाने के वायरल होते ही फेमस हो गए रैपर फ्लिपराची

फ्लिपराची का मानना है कि अक्षय खन्ना के सीन वायरल होते ही उनके गाने FA9LA की पहचान भी बदल गई. जैसे ही अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर घूमने लगा, FA9LA सिर्फ एक गाना नहीं रहा. वो एक फीलिंग बन गया. लोग इसके बीट्स पर रील्स बनाने लगे, सीन एडिट्स होने लगे और मीम्स की बाढ़ आ गई. गाने के बोल भले ही अरबी में हों, लेकिन उसकी एनर्जी और असर हर किसी तक पहुंच गया. यही वजह रही कि फिल्म के बाद FA9LA ने एक नया पॉप-कल्चर मोमेंट हासिल कर लिया.

लोगों को बोल समझ नहीं आए, लेकिन बीट ने सबको बांध लिया

इसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी नहीं की थी. फ्लिपराची के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा कि ये गाना भारत में जबरदस्त तरीके से हिट हो गया. उन्होंने कहा, ‘मैंने ईमानदारी से कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से ब्लास्ट होगा’. लोग गाने के लिरिक्स नहीं समझते, लेकिन बीट्स ने सबको बांध लिया. उन्होंने आगे कहा, ‘लोग नहीं जानते कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन बीट बहुत पावरफुल है. यही बात पागल कर देने वाली है. वे उनसे कनेक्ट कर गई’. हालांकि, FA9LA पूरी तरह अरबी हिप-हॉप ट्रैक है, लेकिन इसमें भारतीय म्यूजिक की हल्की झलक भी मिलती है.

इस पॉपुलैरिटी से बेहद खुश हैं रैपर फ्लिपराची

गाने में तबला का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय लिस्नर्स को अनजाने में अपनापन महसूस कराता है. रैपर फ्लिपराची ने माना कि गाने में इंडियन फ्लेवर जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कनेक्शन इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी में बदलेगा. उनके शब्दों में, ‘हजार साल में भी नहीं सोचता था कि भारत में ऐसा असर होगा’. फिल्म रिलीज के हफ्तों बाद भी FA9LA की रफ्तार थमी नहीं है. सोशल मीडिया पर रील्स, मीम्स और एडिट्स लगातार सामने आ रहे हैं. फ्लिपराची ने कहा, ‘इतनी सारी रील्स और मीम्स आ रहे हैं कि संभालना मुश्किल हो गया है’.