Advertisement
trendingNow13044977
Hindi Newsबॉलीवुडकिसने गाया ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग? सात समंदर पार भी सुनाई दे रही गूंज, वायरल होते ही सिंगर बोले- ‘लोग समझे नहीं...’

किसने गाया ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग? सात समंदर पार भी सुनाई दे रही गूंज, वायरल होते ही सिंगर बोले- ‘लोग समझे नहीं...’

Dhurandhar Viral Song: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने में लगी है. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से अपने किरदारों में ऐसी जान डाली की हर कोई उनका दीवाना हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और तारीफ अक्षय खन्ना की हो रही है. फिल्म में जिनकी एंट्री ने सोशल मीडिया हिलाकर रख दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं ये गाना कितने गाया है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसने गाया ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग?
किसने गाया ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग?

Akshaye Khanna Dhurandhar Song: ये कहानी एक ऐसे गाने से शुरू होती है, जिसकी बीट की गूंज भारत ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार भी सुनाई दे रही है. लोग इस गाने पर अपने अलग-अलग अंदाज में रील्स बना कर शेयर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ये भी नहीं पता कि आखिर ये गाना किसने गाया है और उसके बोलों का असल मतलब क्या है. हम बात कर रहे हैं फिल्ममेकर आदित्य धर की नई फिल्म ‘धुरंधर’ में विलेन अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग की, जिस पर उनके डांस स्टेप्स ने चार-चांद लगा दिए. 

आज FA9LA सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का मूड बन चुका है. भारतीय इंस्टाग्राम रील्स से लेकर ग्लोबल म्यूजिक चार्ट तक, इस गाने ने बिना एक शब्द बदले सरहदें पार कर लीं. दिलचस्प बात ये है कि इसे न तो किसी रीमिक्स ने उड़ान दी और न ही किसी वायरल चैलेंज ने. FA9LA को कभी भी फिल्मी एंथम बनाने के इरादे से नहीं बनाया गया था. ये पूरी तरह से एक स्टैंडअलोन अरबी हिप-हॉप ट्रैक था. लेकिन जब ‘धुरंधर’ में इस गाने की एंट्री हुई, तो सब कुछ बदल गया और देखते ही देखते ये फिल्मी एंथम बना गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने गाया ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग?

बहरीन के रहने वाले हैं 36 साल के फेमस सिंगर Flipperachi ने गाया है, जिनका असली नाम हुसैन असीम (Hussam Aseem) है. उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में रैप करना शुरू किया और 2003 में इसे अपना प्रोफेशन बना लिया. इसके बाद 2008 में Outlaw Productions से जुड़कर उन्होंने अपने म्यूजिकल सफर को आगे बढ़ाया. Flipperachi ने अपना प्रोफेशनल म्यूजिक करियर 2003 में शुरू किया था यानी और उन्हें इंडस्ट्री में लगभग 22 साल हो चुके हैं. वे बहरीन के हिप-हॉप सीन के लीडिंग आर्टिस्ट्स में गिने जाते हैं.  

‘इस आदमी के लिए मैं सेट पर 2 घंटे इंतजार करता था...’ राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार पर ये थे अमिताभ बच्चन के बोले, सालों चली दोनों के बीच स्टारडम की जंग

22 साल में Flipperachi ने गाए कई हिट गाने  

इतना ही नहीं, अपने इतने लंब करियर में वे कई अरब रैप प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं. अब तक उन्होंने 50 से ज्यादा गाने बनाए और गाए हैं, जिनमें सोलो ट्रैक्स, फीचर्ड कोलैबोरेशन्स और एल्बम शामिल हैं. उनके फेमस गानों में EE LAA, Shayef Nafsak और हाल ही में वायरल हुआ FA9LA शामिल है. हाल ही में एक मीडिया हाउस के साथ बात करते हिए रैपर फ्लिपराची ने माना कि फिल्म ने गाने की जिंदगी ही बदल दी. उन्होंने कहा, ‘फिल्म आई, उसने गाने को उठा लिया और फिर जो हुआ, वो इतिहास है’. 

गाने के वायरल होते ही फेमस हो गए रैपर फ्लिपराची 

फ्लिपराची का मानना है कि अक्षय खन्ना के सीन वायरल होते ही उनके गाने FA9LA की पहचान भी बदल गई. जैसे ही अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर घूमने लगा, FA9LA सिर्फ एक गाना नहीं रहा. वो एक फीलिंग बन गया. लोग इसके बीट्स पर रील्स बनाने लगे, सीन एडिट्स होने लगे और मीम्स की बाढ़ आ गई. गाने के बोल भले ही अरबी में हों, लेकिन उसकी एनर्जी और असर हर किसी तक पहुंच गया. यही वजह रही कि फिल्म के बाद FA9LA ने एक नया पॉप-कल्चर मोमेंट हासिल कर लिया. 

लोगों को बोल समझ नहीं आए, लेकिन बीट ने सबको बांध लिया 

इसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी नहीं की थी. फ्लिपराची के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा कि ये गाना भारत में जबरदस्त तरीके से हिट हो गया. उन्होंने कहा, ‘मैंने ईमानदारी से कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से ब्लास्ट होगा’. लोग गाने के लिरिक्स नहीं समझते, लेकिन बीट्स ने सबको बांध लिया. उन्होंने आगे कहा, ‘लोग नहीं जानते कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन बीट बहुत पावरफुल है. यही बात पागल कर देने वाली है. वे उनसे कनेक्ट कर गई’. हालांकि, FA9LA पूरी तरह अरबी हिप-हॉप ट्रैक है, लेकिन इसमें भारतीय म्यूजिक की हल्की झलक भी मिलती है. 

इस पॉपुलैरिटी से बेहद खुश हैं रैपर फ्लिपराची 

गाने में तबला का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय लिस्नर्स को अनजाने में अपनापन महसूस कराता है. रैपर फ्लिपराची ने माना कि गाने में इंडियन फ्लेवर जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कनेक्शन इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी में बदलेगा. उनके शब्दों में, ‘हजार साल में भी नहीं सोचता था कि भारत में ऐसा असर होगा’. फिल्म रिलीज के हफ्तों बाद भी FA9LA की रफ्तार थमी नहीं है. सोशल मीडिया पर रील्स, मीम्स और एडिट्स लगातार सामने आ रहे हैं. फ्लिपराची ने कहा, ‘इतनी सारी रील्स और मीम्स आ रहे हैं कि संभालना मुश्किल हो गया है’. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

DhurandharAkshaye Khanna

Trending news

'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत