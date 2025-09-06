‘सैयारा’ के टाइटल ट्रेक से गूंज उठा लंदन, अरिजीत सिंह की आवाज के दीवाने हो गए लोग, स्टेज पर बैक-टू-बैक हिट गानों की लगा दी झड़ी
‘सैयारा’ के टाइटल ट्रेक से गूंज उठा लंदन, अरिजीत सिंह की आवाज के दीवाने हो गए लोग, स्टेज पर बैक-टू-बैक हिट गानों की लगा दी झड़ी

Superhit Saiyaara Title Track: ‘सैयारा’ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म का खुमार लोगों से सिर से उतने का नाम नहीं ले रहा. इस फिल्म के गाने भी लोगों के जहन में घर बना चुके हैं, जिन्हें अरिजीत सिंह और फहीम अब्दुल्ला जैसे सिंगर्स और कंपजोर्स ने तैयार किया है, जिनकी गूंज लंदन तक सुनाई दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 06, 2025, 01:46 PM IST
‘सैयारा’ के टाइटल ट्रेक से गूंज उठा लंदन
Arijit Singh Sung Superhit Saiyaara Title Track: हाल ही में बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने लंदन के टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में कॉन्सर्ट किया. इस दौरान उन्होंने कई मशहूर गाने गाए, लेकिन फैंस तब सरप्राइज रह गए जब उन्होंने फिल्म ‘सैयारा’ का टाइटल ट्रैक गाना शुरू किया. इस गाने को कश्मीरी सिंगर फहीम अब्दुल्ला ने गाया और कंपोज किया है. फिल्म ‘सैयारा’ 18 जुलाई को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसने दुनियाभर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली.   

वहीं, अरिजीत के कॉन्सर्ट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिनको खूब पसंद किया जा रहा है. स्टेज पर अरिजीत ने अपने कई हिट गानों जैसे ‘केसरिया’, ‘बुल्लेया’, ‘कबीर’ और ‘मस्त मगन’ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. लेकिन ‘सैयारा’ गाकर उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया. दर्शक एक्साइटमेंटस से झूम उठे और उनके साथ गाने लगे. अरिजीत ने इस गाने का रेट्रो वर्जन गाया, जिसे सुनकर लोगों ने खूब तालियां और सीटियां बजाईं. फैंस इन खास पलों को खूब शेयर कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘सैयारा’ गाने की खासियत

‘सैयारा’ टाइटल ट्रैक की धुन तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अर्सलान निजामी ने तैयार की है. इसके बोल मशहूर गीतकार इरशाद कामिल ने लिखे हैं. इस गाने को कश्मीरी सिंगर और कंपोजर फहीम अब्दुल्ला ने अपनी आवाज दी थी. जब अरिजीत ने इसे गाया तो फैंस को उनका अंदाज बेहद पसंद आया. हालांकि, कुछ लोग उनकी परफॉर्मेंस से उतने इंप्रेस नजर नहीं आए, लेकिन ज्यादातर फैंस उनके गाने के अंदाज के कायल हो गए और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर खूब कमेंट्स आ रहे हैं. 

8 एपिसोड वाली एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री, झकझोर कर रख देगी दिल-दिमाग, इसके आगे फेल हैं ‘असुर’ और ‘क्रिमिनल जस्टिस’

फैंस के आ रहे जबरदस्त रिएक्शन्स 

सोशल मीडिया पर कई फैंस ने अरिजीत सिंह की तारीफ करते हुए लिखा, 'अरिजीत + सैयारा = गूसबम्प्स'. एक यूजर ने लिखा, 'उन्होंने ऐसा गाया जैसे ये गाना उन्हीं का हो'. अरिजीत सिंह का करियर निर्देशक मोहित सूरी की फिल्मों से खास तौर पर जुड़ा रहा है. उन्होंने 2011 में सूरी की फिल्म ‘मर्डर 2’ के गाने ‘फिर मोहब्बत’ से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने सूरी की फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए, जिन्होंने इंडस्ट्री में उन्हें पहचान दिलाई. मोहित के साथ अरिजीत के कई गाने आज भी यादगार हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@music_e_mehfil)

सुपरहिट गानों की लंबी लिस्ट

इन गानों की लिस्ट में ‘तुम ही हो’, ‘चाहूं मैं या ना’, ‘हम मर जाएंगे’ (आशिकी 2), ‘हमदर्द’ (एक विलेन), ‘हमारी अधूरी कहानी’ का टाइटल ट्रैक और ‘फिर भी तुमको चाहूंगा’ (हाफ गर्लफ्रेंड) शामिल हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म ‘सैयारा’ के लिए भी एक गाना ‘धुन’ गाया, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया. इस तरह अरिजीत और मोहित सूरी की जोड़ी को हमेशा हिट माना जाता है.

