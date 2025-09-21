दूसरे दिन चमकी दोनों जॉली की किस्मत, अपनी ही दो बड़ी फिल्मों को अक्षय ने दी मात, धांसू कमाई कर बटोरा इतना माल

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 2: ‘जॉली एलएलबी 3’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस बार कहानी और भी मजेदार अंदाज में दर्शकों के सामने पेश की गई है. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्टरूम ड्रामा को कॉमेडी के रंग भरते नजर आए. दोनों अपने-अपने जॉली के किरदार में नजर आ रहे हैं और कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होकर केस लड़ते दिखाई देते हैं. फिल्म की कहानी का अंदाज शुरू से ही दर्शकों को बांधे रखता है.

फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में सबसे खास बात अक्षय और अरशद का आमना-सामना है, जिसको देखने में दर्शकों को खूब मजा आ रहा है. कोर्ट में दोनों का मजाकिया अंदाज, नियमों को तोड़-मरोड़ कर अपने पक्ष को साबित करने की कोशिश और ‘असली जॉली कौन है’ की बहस फिल्म की जान है. गजराज राव विलेन के किरदार में नजर आ रहे हैं और कहानी किसानों की जमीन से जुड़े एक अहम मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती है. अक्षय और अरशद के बीच जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब गुदगुदाती है.

दो दिनों कर ली इतनी कमाई

वहीं, अगर बजट और कमाई की बात करें तो, फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. वर्ड ऑफ माउथ से इसे जबरदस्त फायदा मिला. पहले दिन ही 12.75 करोड़ रुपये की कमाई कर फिल्म ने साफ कर दिया कि दर्शकों को ‘जॉली एलएलबी 3’ बेहद पसंद आई है. दूसरे दिन कलेक्शन और बढ़ गया और 20 करोड़ रुपये हो गया. इस तरह दो दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 32.75 करोड़ रुपये पहुंच गया, जिसने फैंस और मेकर्स दोनों को खुश कर दिया.

कपूर खानदान की बेटी, फ्लॉप डेब्यू के लिए ठुकराई बड़ी हिट, फिर भी रातों-रात बन गईं स्टार, आज कहलाती हैं बॉक्स ऑफिस क्वीन

अपनी दो बड़ी फिल्म को दी मात

इतना ही नहीं, इस फिल्म ने अक्षय कुमार की इस साल रिलीज हुई दो बड़ी फिल्मों ‘बड़े मियां छोटे मियां’ और ‘स्काई फोर्स’ को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. ये दिखाता है कि दर्शक अक्षय को एक मजाकिया और कॉमेडी रोल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. दोनों की मजेदार बहसें और ह्यूमर फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हैं. फिल्म की कहानी सिर्फ कॉमेडी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक मुद्दा भी देखने को मिलता है.

फिल्म की शानदार स्टारकास्ट

किसानों की जमीन हड़पने वाले बेईमान बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ाई कहानी की रीढ़ बनती है. गजराज राव का निगेटिव किरदार और अक्षय-अरशद की नोकझोंक कहानी को और मजबूत बनाती है. दर्शक कोर्टरूम के ड्रामे के साथ-साथ एक गंभीर संदेश भी घर लेकर लौटते हैं. फिल्म में अक्षय और अरशद के अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव, सीमा बिस्वास, राम कपूर, शिल्पा शुक्ला और बृजेन्द्र काला जैसे मजबूत कलाकार नजर आ रहे हैं. इनके अभिनय ने फिल्म को और दमदार बना दिया है.