2025 की सबसे विवादित फिल्म, रिलीज से 1 दिन पहले खड़ा हुआ बखेड़ा, भारी मुसीबत में पड़ी परेश रावल की ‘द ताज स्टोरी’

The Taj Story Controversy: हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में परेश रावल की फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ पर जनहित याचिका दायर हुई है, जो एक वकील ने दायर की है, जिनका दावा है कि फिल्म ताजमहल को लेकर झूठे और भड़काऊ दावे करती है जो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं.
The Taj Story New Controversy: परेश रावल काफी समय से अपनी नई फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जो एक दिन बादी यानी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हालांकि, इस फिल्म के ऐलान के बाद से ही ये अपने विषय को लेकर विवादों में घिरी हुई है. फिल्म पर कोई न कोई नई मुसीबत आ ही रही है. अब रिलीज से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में परेश रावल की फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ पर जनहित याचिका दायर हुई है, जो एक वकील ने दायर की है.
याचिका दायर करने वाले वकिल का दावा है कि फिल्म ताजमहल को लेकर झूठे और भड़काऊ दावे करती है जो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं. साथ ही याचिका में फिल्म के एक पोस्टर पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें ताजमहल के गुंबद से भगवान शिव की मूर्ति निकलती दिखाई गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ये पोस्टर उस विवादास्पद थ्योरी को बढ़ावा देता है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था. ये याचिका वकील शकील अब्बास ने दायर की है.
‘द ताज स्टोरी’ को लेकर फिर खड़ा हुआ बखेड़ा
उनका कहना है कि ‘द ताज स्टोरी’ में ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर झूठे और भड़काऊ तथ्य दिखाए गए हैं. उन्होंने दलील दी है कि इस तरह की कहानी लोगों के इतिहास पर भरोसे को कमजोर कर सकती है और समाज में साम्प्रदायिक तनाव फैला सकती है. इस वजह से उन्होंने कोर्ट से दखल की मांग की है ताकि माहौल शांत बना रहे. याचिका में कोर्ट से ये भी अनुरोध किया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) फिल्म के सर्टिफिकेट की दोबारा जांच करे.
दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला
साथ ही फिल्म से ऐसे सीन हटाने को कहा जाए जो समाज में विवाद या अशांति पैदा कर सकते हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में कुछ सीन इतने विभाजनकारी हैं कि वे साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं. उन्होंने ये भी मांग की है कि फिल्म में एक साफ डिस्क्लेमर जोड़ा जाए कि ये कहानी विवादित दृष्टिकोण पर आधारित है, न कि ऐतिहासिक तथ्य पर. ‘द ताज स्टोरी’ में परेश रावल के साथ जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ, नमित दास, वीणा झा, लतिका वर्मा, स्वर्णिम और सर्वगया जैसे कलाकार नजर आएंगे.
एक शानदार कोर्टरूम ड्रामा है फिल्म
फिल्म की कहानी ताजमहल से जुड़ी अनजानी घटनाओं पर आधारित है. मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म शानदार परफॉर्मेंस और दमदार कहानी के जरिए दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी. फिल्म का म्यूजिक रोहित शर्मा और राहुल देव नाथ ने तैयार किया है. ‘द ताज स्टोरी’ को एक सोशल ड्रामा के तौर पर पेश किया जा रहा है जो एक सवाल उठाती है, ‘आजादी के 79 साल बाद भी क्या हम बौद्धिक आतंकवाद के गुलाम हैं?’. मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म एक सिनेमैटिक डिबेट है, जिसमें कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है.
इस फिल्म का हिस्सा बनकर खुश हैं परेश रावल
बता दें, इस फिल्म को तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट किया है. वहीं, इस फिल्म के बारे में बात करते हुए परेश रावल ने कहा था, ‘विष्णु दास का किरदार साहस और सच्चाई की मिसाल है. उसका सफर ताजमहल के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश है. ये फिल्म उन मान्यताओं को चुनौती देती है जो सालों से चली आ रही हैं. मुझे खुशी है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं जो ईमानदारी से हमारे अतीत पर सवाल उठाता है और सोचने पर मजबूर करता है’. ‘द ताज स्टोरी’ 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
