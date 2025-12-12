Advertisement
trendingNow13038951
Hindi Newsबॉलीवुडवो अपने घर जाकर... Dhurandhar डायरेक्टर आदित्य धर पर राकेश बेदी का बयान, मिनटों में वायरल

'वो अपने घर जाकर...' Dhurandhar डायरेक्टर आदित्य धर पर राकेश बेदी का बयान, मिनटों में वायरल

Dhurandhar फिल्म की स्पीड ने कई मेकर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं. आदित्य धर की इस मूवी में रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना की वाहवाही हो रही है. ऐसे में फिल्म में नजर आए एक्टर राकेश बेदी ने डायरेक्टर को लेकर बयान दिया,जो वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राकेश बेदी और आदित्य धर
राकेश बेदी और आदित्य धर

Dhurandhar Film: 'धुरंधर' अपने साथ बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान  लेकर आई है जिसे थामना किसी के भी बस की बात नहीं है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा फिल्म में धांसू सितारों की फौज है. जिसमे एक नाम राकेश बेदी भी है.हाल ही में दिए इंटरव्यू में राकेश बेदी ने फिल्म और फिल्म के डायरेक्टर को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

वो लाइमलाइट में है ही नहीं...

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में राकेश बेदी ने कहा- 'इस साल धुरंधर इतनी बड़ी हिट  हुई है... और अभी तो शुरुआत है. ये तो आधी फिल्म है आधी तो आना बाकी है. लेकिन वो लाइमलाइट में है ही नहीं. वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा. बात नहीं कर रहा. वो अपने घर जाकर बैठ गया है. वो इस तरह का नहीं है कि कहे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया.' इस इंटरव्यू में राकेश बेदी जिसकी बात कर रहे हैं वो फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rakesh Bedi (@therakeshbedi)

200 करोड़ पार

'धुरंधर' फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं. ये फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी रुकेगी नहीं. जिसकी वजह ये भी है कि बॉक्स ऑफिस पर उधर कोई भी बड़े बजट की और मेगा स्टार फिल्म नहीं आ रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा तो वहीं अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल प्ले किया है. जिसमें उनके कुछ सेकेंड के बलूच डांस ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. इसमें रणवीर, अक्षय खन्ना और राकेश बेदी के अलावा संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन हैं. 

अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' ही नहीं, इन 5 फिल्मों पर भी खाड़ी देशों में पहले लगाया जा चुका बैन, सलमान से खिलाड़ी कुमार सब हैं शामिल

2026 में आ रहा सीक्वेल

इस फिल्म का सीक्वेल मेकर्स पहले ही कंफर्म कर चुके हैं. जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 'धुरंधर 2' मार्च 2026 में आएगी. खास बात है कि इस मूवी का क्लैश यश की 'टॉक्सिक' मूवी से होगा. ऐसे में देखना होगा कि दो सितारों की ये टक्कर बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान लेकर आएगी.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
Former Justice
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
Weather
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
airfares
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
diesel tanker accident
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?