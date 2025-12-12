'वो अपने घर जाकर...' Dhurandhar डायरेक्टर आदित्य धर पर राकेश बेदी का बयान, मिनटों में वायरल

Dhurandhar Film: 'धुरंधर' अपने साथ बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लेकर आई है जिसे थामना किसी के भी बस की बात नहीं है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा फिल्म में धांसू सितारों की फौज है. जिसमे एक नाम राकेश बेदी भी है.हाल ही में दिए इंटरव्यू में राकेश बेदी ने फिल्म और फिल्म के डायरेक्टर को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

वो लाइमलाइट में है ही नहीं...

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में राकेश बेदी ने कहा- 'इस साल धुरंधर इतनी बड़ी हिट हुई है... और अभी तो शुरुआत है. ये तो आधी फिल्म है आधी तो आना बाकी है. लेकिन वो लाइमलाइट में है ही नहीं. वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा. बात नहीं कर रहा. वो अपने घर जाकर बैठ गया है. वो इस तरह का नहीं है कि कहे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया.' इस इंटरव्यू में राकेश बेदी जिसकी बात कर रहे हैं वो फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर हैं.

200 करोड़ पार

'धुरंधर' फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं. ये फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी रुकेगी नहीं. जिसकी वजह ये भी है कि बॉक्स ऑफिस पर उधर कोई भी बड़े बजट की और मेगा स्टार फिल्म नहीं आ रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा तो वहीं अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल प्ले किया है. जिसमें उनके कुछ सेकेंड के बलूच डांस ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. इसमें रणवीर, अक्षय खन्ना और राकेश बेदी के अलावा संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन हैं.

2026 में आ रहा सीक्वेल

इस फिल्म का सीक्वेल मेकर्स पहले ही कंफर्म कर चुके हैं. जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 'धुरंधर 2' मार्च 2026 में आएगी. खास बात है कि इस मूवी का क्लैश यश की 'टॉक्सिक' मूवी से होगा. ऐसे में देखना होगा कि दो सितारों की ये टक्कर बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान लेकर आएगी.