कौन है ‘धुरंधर’ फिल्म का असली ‘धुरंधर’? रणवीर सिंह से ज्यादा इस एक्टर की हो रही तारीफ, अब डायरेक्टर ने भी कहा- ‘मास्टरक्लास एक्टिंग...’

Dhurandhar Star: रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ को सिनेमाघरों में 2 दिन हो चुके हैं और इन दो दिनों में फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही है. खास बात ये है कि ये रणवीर सिंह की पहली सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म है, लेकिन बावजूद इसके फिल्म में एक एक्टर की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, जिसका नाम सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:30 PM IST
‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह से ज्यादा इस एक्टर की हो रही तारीफ
Dhurandhar Actor Akshaye Khanna: रणवीर सिंह ने एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ के साथ 2 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर धामकेदार वापसी की. फिल्म को क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को सिनेमाघरों में 2 दिन हो चुके हैं और इन दो दिनों में फिल्म छप्परफाड़ कमाई की. आदित्य धर की इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने भी फिल्म दिखा और जमकर तारीफ की. 

लेकिन खास बात ये है कि ये रणवीर सिंह की पहली सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म है, लेकिन बावजूद इसके फिल्म में एक एक्टर की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, जिसका नाम सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है. हाल ही में फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने भी ‘धुरंधर’ का रिव्यू किया. उन्होंने फिल्म को एक बेहतरीन और रोमांच से भरी फिल्म बताया है. उनका कहना है कि फिल्म शुरू से आखिर तक दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखती है. मधुर भंडारकर ने रविवार को एक्स पर लिखा कि ‘धुरंधर’ जमकर तारीफ की. 

मधुर भंडारकर ने की फिल्म की जमकर तारीफ 

उन्होंने कहा कि ‘धुरंधर’ एक धमाकेदार और थ्रिल से भरी फिल्म है, जिसने उन्हें पूरा समय सीट से उठने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद किसी फिल्म में हर किरदार अपने रोल में पूरी तरह फिट लगा. उनके मुताबिक रणवीर सिंह ने ‘हमजा’ के किरदार में जबरदस्त एनर्जी और तगड़ी परफॉर्मेंस दी है. वहीं संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और सारा अर्जुन भी अपने किरदारों में बहुत दमदार लगे. उन्होंने कहा कि राकेश बेदी को ऐसे रोल में देखना उनके लिए हैरान करने वाला था.

 ‘तुम खुश हो...’ क्यों सालों पहले अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या राय ये पूछा था ये सवाल? बेटे अभिषेक बच्चन ने किया था...

अक्षय खन्ना की एक्टिंग को बताया ‘मास्टरक्लास’

मधुर भंडारकर ने अपनी पोस्ट में सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की की. उन्होंने लिखा कि अक्षय खन्ना ने फिल्म में एक खतरनाक और प्रभावी क्राइम लॉर्ड का रोल निभाकर पूरी फिल्म में जान डाल दी. उनके मुताबिक अक्षय की परफॉर्मेंस एक मास्टरक्लास की तरह थी और उन्होंने स्क्रीन पर आते ही सबका ध्यान खींच लिया. भंडारकर ने आदित्य धर की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस फिल्म को बहुत जुनून और मेहनत से बनाया है. उन्होंने पूरी टीम को इस शानदार काम के लिए बधाई दी.

दो दिन में फिल्म ने की धांसू कमाई 

बॉक्स ऑफिस पर भी ‘धुरंधर’ की कमाई खूब शानदार रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले ही दिन भारत में करीब 27 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. दूसरे दिन फिल्म ने और बेहतर ग्रोथ दिखाई. सुबह की शो ऑक्यूपेंसी 15% से बढ़कर 18% हो गई, जबकि दोपहर के शो 28% से 35% तक पहुंच गए. इन बढ़ोतरी के चलते शनिवार को फिल्म ने लगभग 31 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह दो दिनों की कुल कमाई 60 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई, जो इसकी मजबूत पकड़ दिखाती है.

बड़ी खतरनाक है ‘धुरंधर’ की कहानी  

‘धुरंधर’ की कहानी इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सिन्हा के मिशन पर आधारित है, जिसे आर माधवन ने निभाया है. फिल्म में वे पाकिस्तान में फैले एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक हाई-स्टेक ऑपरेशन को लीड करते हैं. इस मिशन के लिए वे पंजाब के एक लड़के (हमजा) को जेल से निकालकर उसे ट्रेनिंग देते हैं, जिसे रणवीर सिंह ने निभाया है. हमजा कराची के अपराध जगत में घुसकर पूरे नेटवर्क को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है. फिल्म का अंदाज तेज, रियल और पकड़ने वाला है.

अगले साल रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर. माधवन जैसे कलाकारों ने मिलकर इसे और भी दमदार बना दिया है. ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच चर्चा में आ गई. फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने अब इसके सीक्वल की भी घोषणा कर दी है. ‘धुरंधर 2’ अगले साल 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. दिलचस्प बात ये है कि उसी दिन यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ भी रिलीज होगी, जिससे बड़ा बॉक्स ऑफिस मुकाबला देखने को मिलेगा.

About the Author
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Akshaye KhannaDhurandharMadhur BhandarkarRanveer Singh

