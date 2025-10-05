Advertisement
125 करोड़ी ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने मेकर्स को कर दिया मालामाल, मुंह ताकती रह गईं बाकी फिल्में, तीसरे दिन तोड़ा ये बड़ा रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Collection: दशहरे के मौके पर रिलीज हुई ‘कांतारा चैप्टर 1’ को 3 दिन हो चुके हैं और इन तीन दिनों में फिल्म ने कई बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो हफ्ते भर में भी अपना बजट निकाल नहीं पाईं. अपनी रिलीज के तीसरे दिन भी फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:32 AM IST
Kantara Chapter 1 3 Days Collection: ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ दशहरे के मौके यानी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ये फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में एक है. फिल्म के ट्रेलर से ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था और रिलीज के पहले ही दिन थिएटर्स में भारी भीड़ देखने को मिली. ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म को लेकर लोगों में इतना क्रेज था कि कई जगहों पर इसके शो हाउसफुल हो गए. दर्शकों ने फिल्म की कहानी, सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक की खूब तारीफ की है.

‘कांतारा चैप्टर 1’ को लेकर दर्शकों की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, क्योंकि ये 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है. पिछली फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था बल्कि लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी. इसी वजह से इसके अगले भाग का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने बतौर एक्टर, डायरेक्टर और राइटर तीनों जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं. दर्शकों का कहना है कि उन्होंने इस बार भी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और फिल्म की खूब तारीफें हो रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तीन दिनों में फिल्म ने वसूला पूरा बजट 

अब बात करें फिल्म की कमाई की तो 125 करोड़ के बजट में बनी ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये का शानदार ओपनिंग कलेक्शन किया था. दूसरे दिन इसकी रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन फिर भी फिल्म ने 46 करोड़ रुपये का मजबूत कलेक्शन किया. वहीं तीसरे दिन ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने 55.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपने बजट का पूरा खर्च निकाल लिया. सिर्फ 3 दिनों में फिल्म ने कुल 167.19 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

तलाक को हो गए 7 महीने 15 दिन, फिर भी खत्म नहीं हो रहा धनश्री वर्मा-युजवेंद्र चहल के बीच का विवाद, अब नया पोस्ट हुआ वायरल

चौथे दिन की भी धांसू हुई शुरूआत 

इतना ही नहीं, फिल्म के चौथे दिन की शुरुआत भी काफी अच्छी हुई. सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म साड़े 10 बजे तक 6.22 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जिसके साथ फिल्म की टोटल कमाई 169.32 करोड़ हो चुकी है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को लेकर लोगों में कितना क्रेज है. इसने सिर्फ वीकेंड में ही 100% वसूल कर लिया. ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत कम फिल्में इतनी जल्दी अपनी लागत निकाल पाती हैं और इसने ऐसा कर दिखाया.  

वर्ल्डवाइड भी फिल्म रच रही इतिहास

दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने इस फिल्म को बेहद पसंद किया है. सिनेमाघरों में भीड़ और सोशल मीडिया पर इसके गानों व डायलॉग्स की धूम से साफ है कि फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने पहले दो दिनों में ही 148 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इनमें से 18.50 करोड़ रुपये ओवरसीज कलेक्शन से आए हैं, जबकि इंडिया में 129.50 करोड़ की कमाई हुई है. तीसरे दिन के ग्लोबल कलेक्शन के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. 

जल्द पार कर लेगी 200 करोड़ का आंकड़ा

लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही ये फिल्म ‘छावा’ के बाद इस साल सबसे तेज़ 100 करोड़ पार करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है. ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म में जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन दैवेया जैसे कलाकारों ने भी शानदार अभिनय किया है. कहानी, म्यूजिक और लोकेशन सब कुछ इतना प्रभावशाली है कि दर्शक थिएटर से बाहर आने के बाद भी फिल्म को भूल नहीं पा रहे. फिल्म का क्लाइमेक्स भी बेहद दमदार बताया जा रहा है. 

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

