VIDEO: अंडे पर फिर घर में हो रही तू-तू-मैं-मैं, कुनिका-बशीर के बीच पिसे घरवाले, देर रात हुआ खूब हंगामा

'बिग बॉस 19'में घमासान शुरू हो गया है. इसके लेटेस्ट प्रोमो में कुनिका और बशीर के बीच ऑमलेट को लेकर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि उसे देखकर घरवाले शॉक्ड है.
Bigg Boss 19 Fight: 'बिग बॉस' के घर में घरवालों के आए हुए महज 24 घंटे ही बीते है कि लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है.पहले बिग बॉस ने एक कंटेस्टेंट को बाहर किसे सुलाना है उसका टास्क दिया. जिसके बाद घर में अंडा झगड़े का मुद्दा बन गया है. ये झगड़ा बशीर और कुनिका के बीच हुआ. वीडियो में दोनों के बीच खूब तू-तू-मैं-मैं हो रही है.
अंडा बना मुद्दा
प्रोमो में दिखाया गया है कि नेहल के साथ बशीर ऑमलेट को लेकर बात कर रहे थे. तभी कुनिका किचन में कुछ बना रही होती है. बशीर की बात सुनकर कुनिका कहती है कि आप अपने आप बना सकते हैं. इसके बाद बशीर कुनिका के पास जाते है बेडरूम में और उनसे सबके सामने कहते है कि 'मैंने तो आपसे कभी कहा ही नहीं, मेरे लिए कभी कुक करने को. ना ही मैंने कभी आपके एक गिलास पानी मांगा है.'
भिड़े बशीर और कुनिका
'कुनिका कहती है ये मेरी रिस्पांसिबिटी है कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सबको मिल जाए. तभी बशीर कहते हैं कि किसने कहा आपसे ऐसा करने को. तभी कुनिका कहती हैं कि तुम्हें बुरा फिर क्यों लग रहा है. गुस्से में बशीर कहते हैं किसी ने नहीं कहा यार.'
बहुत रूड हो तुम
'बशीर कहते हैं आप बहुत रूड है. जब तक मैं आपके बद्तमीजी ना करूं आप मुझसे ना करें. कुनिका कहती है कि बद्तमीजी करने की कोशिश भी मत करना. तभी बशीर कहते हैं कि आप करके तो देखिए फिर. मैं तुम्हें एड्रेस नहीं कर रही. तभी बशीर कहते हैं कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं लेकिन.' इन दोनों की ये बहस सुनकर घरवाले सन्न रह जाते हैं. इसके आगे क्या होगा इसके लिए तो आपको बिग बॉस देखना होगा. आपको बता दें,'बिग बॉस' में इस बार 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो चुकी है. घरवालों के बीच बिग बॉस ने पहले दिन से ही खेल खेलना शुरू कर दिया है. ऐसे में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने वाली है.
