'खूब कंबल कुटाई करो...', 'धुरंधर' को कंगना रनौत ने बताया मास्टरपीस, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कर रही धुआंधार कमाई

Kangana Ranaut on Dhurandhar: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने की बॉक्स ऑफिस पर आंधी 15वें दिन भी जारी है. फिल्म ने कमाई भारत में 503 करोड़ और दुनियाभर में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
Trending Photos
Kangana Ranaut on Dhurandhar: बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की आंधी 15वें दिन भी जारी है. फिल्म ने घरेलू स्तर पर 503 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और वैश्विक स्तर पर आंकड़ा 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म हर किसी के दिलों पर राज कर रही है. इसी बीच, अभिनेत्री व लोकसभा सदस्य कंगना रनौत ने भी इस फिल्म को देखा है. उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की है. अभिनेत्री ने फिल्म को मास्टरपीस बताया है.
इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने शेयर किया पोस्ट
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फिल्म की तारीफ की है, और फिल्म की तारीफ करने का तरीका भी अनोखा है. कंगना ने पोस्ट पर लिखा, मैंने धुरंधर देखी और फिल्म को देखते हुए बहुत मजा आया, लेकिन ये साधारण फिल्म नहीं, मास्टरपीस है. फिल्ममेकर्स को ढेर सारा सम्मान है.' उन्होंने आगे लिखा, 'मजा आ गया फिल्म देखकर. फिल्म के लिए ढेर सारी बधाइयां. सभी ने फिल्म में अच्छा काम किया है, लेकिन असली धुरंधर आदित्य धर हैं. डियर आदित्य धर जी, सीमा पर हमारे रक्षा बल, सरकार, में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, खूब कंबल कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की, मजा आ गया, पूरी फिल्म के दौरान सीटियां और तालियां बजाती रही.'
देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते आदित्य धर
बता दें कि आदित्य धर देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं. उनकी 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' पहली निर्देशित फिल्म थी, जिसकी वजह से विक्की कौशल और उनका, दोनों का करियर चल निकला था. जिसके बाद उन्होंने 'आर्टिकल 370' और 'बारामूला' जैसी फिल्में बनाई, लेकिन अभिनेता का ड्रीम प्रोजेक्ट माइथोलॉजिकल 'द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा' अभी भी ठंडे बस्ते में है. साल 2021 में फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन बजट इतना बड़ा था कि फिल्म को अभी तक शुरू नहीं किया गया है. ये फिल्म महाभारत के द्रोणाचार्य के पुत्र और योद्धा अश्वत्थामा की मुक्ति और अमरता की कहानी पर आधारित होनी थी, लेकिन साल 2021 से लेकर अब तक फिल्म को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है.
बात अगर फिल्म 'धुरंधर' की करें तो इसे बनाने के लिए भी आदित्य ने बहुत मेहनत की है. 2 साल की रिसर्च और तकरीबन 280 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाना आसान नहीं था. आदित्य ने फिल्म की कास्ट को भी चुन-चुन लिया, जिन्होंने पर्दे पर अपने किरदारों को जीवंत कर दिया है. (एजेंसी)
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.