Baaghi 4 Review: क्या ‘छावा’, ‘सैयारा’, ‘कुली’ के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’? क्या कहते हैं रिव्यू
Hindi Newsबॉलीवुड

Baaghi 4 Review: क्या ‘छावा’, ‘सैयारा’, ‘कुली’ के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’? क्या कहते हैं रिव्यू

Baaghi 4 Review: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बागी 4’ को ए सर्टिफिकेट और 23 कट्स के साथ 5 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसमें उनका सामना संजय दत्त से होगा. हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी नजर आएंगी. एडवांस बुकिंग दमदार है. साथ ही फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है. क्या ये फिल्म इस साल की इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:36 AM IST
क्या ‘छावा’, ‘सैयारा’, ‘कुली’ के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ‘बागी 4’?
क्या ‘छावा’, ‘सैयारा’, ‘कुली’ के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ‘बागी 4’?

Baaghi 4 Review: रोहिट शेट्टी की 'सिंघम अगेन' में अपने धमाकेदार एक्शन अवतार के बाद टाइगर श्रॉफ अपनी मच अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' को लेकर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुके हैं. इस फिल्म को ए. हर्ष ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में उनके साथ विलेन के रोल में संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्याजा एक्साइटेड हैं. फिल्म 5 सितंबर, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था. ‘बागी’ सीरीज का अपना एक अलग फैनबेस है जो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. ‘बागी 3’ 2020 में कोविड-19 के बीच रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी. वहीं, अगर बात ‘बागी 4’ की करें तो इसकी एडवांस बुकिंग काफी दमदार बताई जा रही है. पहले रिव्यू भी सामने आने लगे हैं. एक्टर से क्रिटिक बने कुलदीप गाधवी ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

एक्शन, ड्रामा और थ्रिल का नया लेवल

उनका कहना है कि ढाई घंटे की ये फिल्म दर्शकों को सीट से बांधे रखती है. उन्होंने लिखा कि टाइगर श्रॉफ ने ‘रोनी’ के किरदार में कमाल कर दिया है. उनके एक्शन के साथ-साथ इमोशनल सीन भी लोगों को छू जाते हैं. कुलदीप गाधवी के मुताबिक, ‘बागी 4’ में हर सीन एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है. टाइगर का बीस्ट मोड और उनकी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दर्शकों को हैरान कर देगा. उन्होंने फिल्म को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक 'एक्शन इवेंट' बताया. उनकी राय में मजबूत निर्देशन, शानदार प्रोडक्शन और धमाकेदार एक्शन ने इसे खास बना दिया है. उन्होंने फिल्म को 4/5 रेटिंग देते हुए कहा कि ये ‘बाप लेवल सिनेमा’ है जिसे मिस नहीं करना चाहिए.

न्यूड सीन्स और कंडोम वाले डायलॉग, 'बागी 4' के सीन पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची; टाइगर की फिल्म पर लगाए गए 23 कट्स

रोनी का अंधेरा और इमोशनल सफर

इस बार ‘बागी 4’ में रोनी (टाइगर श्रॉफ) को ऐसे किरदार में दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद दर्शकों का दिल दहल जाएगा.एक इनोशनल ट्रेन हादसे से बचने के बाद भी वो खुद को गुनहगार महसूस करता है. उसकी पुरानी मोहब्बत की यादें उसे बार-बार परेशान करती हैं. फ्लैशबैक और दर्दनाक यादें उसे यह समझने नहीं देतीं कि सच्चाई क्या है. वो दुश्मनों से लड़ रहा है या अपने अंदर के डर और गिल्टी फीलिंग से जूझ रहा है, यही फिल्म की बड़ी कहानी है. इस फिल्म की कहानी पिछली फिल्मों की कहानी से काफी अलग होगी, जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे खासकर टाइगर और संजय दत्त का किरदार काफी जोरदार है.

जबरदस्त स्टारकास्ट और सेंसर बोर्ड का फैसला

एक्शन-थ्रिल ही नहीं, फिल्म में जबरदस्त स्टारकास्ट भी एक साथ नजर आएगी, जिनमें टाइगर और संजय दत्त के साथ श्रेयस तलपड़े, उपेंद्र लिमये, सौरभ सचदेवा, शीबा आकाशदीप सब्बर और महेश ठाकुर शामिल हैं. हमेशा की तरह इस बार भी ‘बागी’ सीरीज की इस चौथी किस्त में जमकर खून-खराबा दिखाया गया है, जिसको देखते वक्त आपको अपनी आंखें भी बंद करनी पड़ सकती हैं. इसी के चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है और रिलीज से पहले 23 कट्स की मांग की है. अब देखना होगा कि दर्शकों के बीच ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Baaghi 4Tiger ShroffSanjay Dutt

