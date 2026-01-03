2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म...जिसके लिए डायरेक्टर को गिरवी रखना पड़ा घर, पत्नी के गहने भी दांव पर; रिलीज के बाद रच दिया इतिहास

2025 Biggest Blockbuster: एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सालों बाद दर्शकों को हिंदी सिनेमा में पैन इंडिया एनिमेटेड फिल्म देखने का मौका मिला था. यह फिल्म बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को पसंद आई थी और आलम यह रहा कि सिनेमाघरों में दर्शक चप्पल बाहर उतारकर जाने लगे, क्योंकि फिल्म हमारे पौराणिक ग्रंथों और भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा पर बनी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर अश्विन कुमार को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ा था?

अश्विन कुमार को गिरवी रखना पड़ा घर

एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट करना डायरेक्टर अश्विन कुमार के लिए मुश्किल रहा था. डायरेक्टर अश्विन कुमार ने शब्दोत्सव 2026 में फिल्म पर बात करते हुए कहा कि मैं चाहता था कि पैन इंडिया आध्यात्मिक फिल्म बने, क्योंकि साल 1975 में बनी 'जय मां संतोषी' के बाद ऐसी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आई थी. उस फिल्म ने मां की भक्ति की एक लहर दर्शकों के अंदर भर दी थी और मैं पैन इंडिया वैसा ही कुछ बनाना चाहता था, लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए युवा पीढ़ी को अपने ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के बारे में बताने के लिए एनिमेटेड फिल्म बनाने का फैसला लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी के गहने भी दांव पर

डायरेक्टर अश्विन कुमार ने बताया कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास थी, क्योंकि फिल्म में वह अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे. मेरी पत्नी फिल्म की प्रोड्यूसर है और उन्होंने अपनी सारी कमाई, पत्नी के गहने और घर तक गिरवी रख दिया था. ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई और पैन इंडिया हिट रही.

फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जबकि फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपए था. फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म 'मुफासा द लॉयन किंग' को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था, जबकि 'मुफासा द लॉयन किंग' को शाहरुख खान ने अपनी आवाज में हिंदी भाषा में डब किया था. बता दें कि इस फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को बनाने में 5 साल लगे थे.