समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला...छावा को लेकर ए आर रहमान ने दिया विवादित बयान, 2025 में इसने कमाए थे 800 करोड़

'समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला...''छावा' को लेकर ए आर रहमान ने दिया विवादित बयान, 2025 में इसने कमाए थे 800 करोड़

Chhaava की तगड़ी कमाई करने वाली फिल्म 'छावा' को लेकर ए आर रहमान ने ऐसी बात कह दी कि बवाल हो सकता है. रहमान ने कहा कि इस तरह की फिल्में बांटने वाली हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:19 PM IST
ए आर रहमान और छावा फिल्म
AR Rahman on Chhaava: 2025 में विक्की कौशल की 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था. ये मूवी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में शामिल है. जिसने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसमें ना केवल विक्की कौशल की एक्टिंग बल्कि अक्षय खन्ना ने भी औरंगजेब का रोल निभाकर सभी का दिल जीत लिया था. लेकिन, अब इसी फिल्म को लेकर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान ने सवाल उठाए हैं. रहमान का कहना है कि ये मूवी लोगों को बांटने वाली है.

दो हिस्सों में बांटने...

बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत के दौरान रहमान ने बॉलीवुड मूवीज को लेकर खुलकर बात की. इन्होंने कहा- 'छावा एक ऐसी मूवी है जिसने ध्रुवीकरण किया. यानी कि समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला माहौल का फायदा उठाया. फिल्म की स्टोरी में कुछ ऐसे तत्व थे जो बांटने वाले थे. लेकिन, उसके पीछे का उद्देश्य वीरता और बहादुरी को दिखाना था. मैंने तो खुद डायरेक्टर से पूछा गया था कि उन्हें इस मूवी में इसकी जरूरत क्यों है. जिस पर जवाब मिला कि इस विषय के साथ न्याय करने के लिए उन्हीं के संगीत की आवश्यकता है.'

दूरी बनाना ही बेहतर

ए आर रहमान ने आगे कहा- 'भगवान सितारों को शक्ति इसलिए देता है ताकि वो अपनी कला और काम के जरिए बुराई को अच्छाई में बदल सके. ऐसे में जब रहमान से पूछा गया कि क्या वो फिल्म चुनने में क्या सावधान बरतते हैं. ऐसे में उन्होंने कहा मेरा इरादा सबसे ऊपर है. अगर कोई फिल्म बुरे इरादे से बनाई जाती है तो वो उससे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

केक, गाना और मिडनाइट सेलिब्रेशन...सिद्धार्थ के बर्थडे पर सिंगर बनीं कियारा आडवाणी, स्टार पति के लिए गाया ये, Inside Video Photos

घिसापिटा और अजीब

इस दौरान रहमान ने एक खास सीन को लेकर भी आपत्ति जताई. रहमान ने कहा कि 'हिंसा के दौरान किरदार सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. ऐसे सीन दिखाना अब घिसापिटा और अजीब हो गया है.'

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

