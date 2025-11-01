‘कुली’ के डायरेक्टर लोकेश कनगराज बने हीरो, 32 साल की हसीना के साथ करेंगे रोमांस, 1 मिनट 8 सेकंड का धांसू टीजर आउट

DC Teaser Out: रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुली' के डायरेक्टर लोकेश कनगराज अब एक्टर बन गए हैं. बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म का टाइटल और टीजर सामने आ चुका है. इस फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आएंगी.
DC Teaser Out: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुली' को डायरेक्ट करने वाले लोकेश कनगराज अब एक्टिंग में डेब्यू करने जा रहे हैं. लोकेश की पहली फिल्म का टाइटल और टीजर जारी हो गया है. इस फिल्म में डायरेक्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. डायरेक्टर लोकेश कनगराज कैप्टन मिलर फेम डायरेक्टर अरुष माथेश्वरण की फिल्म से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं.
बतौर एक्टर पहली फिल्म
बता दें कि लोकेश कनगराज की बतौर एक्टर पहली फिल्म का टाइटल 'डीसी' है, जिसका टीजर भी जारी हो गया है. इस फिल्म को सन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जा रहा है और एक्ट्रेस वामिका गब्बी उनके साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. डीसी फिल्म के टीजर में दोनों की केमिस्ट्री काफी शानदार दिख रही हैं.
डीसी फिल्म का टीजर
वहीं अगर डीसी के टीजर की बात करें तो लोकेश कनगराज खून से लथपथ नजर आ रहे हैं. बिखरे बालों और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ उनका जबरदस्त लुक दिख रहा है. टीजर में वो खून से लथपथ, चेहरे पर कई जख्म, मुंह में सिगरेट और हाथ में चाकू लिए नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में लोकेश एक देवदास के किरदार में दिखेंगे. वहीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी की बात करें तो एक्ट्रेस चंद्रा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म के टीजर में एक्ट्रेस का मिस्टीरियस लुक दिख रहा है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने डीसी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.
लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी का वर्कफ्रंट
डायरेक्टर लोकेश कनगराज के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने लियो जैसी फिल्म से पॉपुलैरिटी हासिल की है और फिलहाल वह थी का सीक्वल, कैथी 2 को डायरेक्ट कर सकते है. वहीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म भूल चूक माफ में नजर आई थीं. एक्ट्रेस के पास लिस्ट में पति, पत्नी और वो शामिल है.
