Dhurandhar की तारीफ करते-करते फिसल गई गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा की जुबान,ये क्या कह गईं?

Govinda की बीवी जब भी कुछ बोलती हैं तो बिंदास बोलती हैं. हाल ही में 'धुरंधर फिल्म को लेकर सुनीता आहूजा ने जमकर तारीफ की इस दौरान उनके एक गलती भी हो गई जिसका वीडियो मिनटों में वायरल हो गया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:15 PM IST
गोविंदा, सुनीता और अक्षय खन्ना

Dhurandhar Film:अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' आम हो या फिर खास हर किसी की फेवरेट बनती जा रही है. सेलेब्स और फैंस लागातार पोस्ट कर फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. ऐसे में गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा कैसे पीछे रह जातीं. सुनीता आहूजा ने 'धुरंधर' फिल्म को लेकर रणवीर और अक्षय खन्ना को लेकर ऐसी बात कही कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

फिसल गई जुबान

सुनीता हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर अपने पेट डॉग के साथ स्पॉट हुई थीं, इस दौरान उनके 'धुरंधर' फिल्म को लेकर सवाल पूछा गया. इसका जवाब देते हुए सुनीता ने कहा- 'क्या कमाल की पिक्चर थी. अक्षय खन्ना कितना सुंदर लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, उसका तो कमबैक हो गया. रणवीर तो मेरा पहले से ही फेवरेट था.' इस दौरान अक्षय का नाम लेते हुए गलती से खन्ना की जगह अक्षय कुमार कह दिया था लेकिन बाद में सही कर लिया. 

लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स
सुनीता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल  हुआ था.एक यूजर ने लिखा- 'इनका एक्टिंग लेवल धुरंधर को अलग तरह से हिट करा देगा.'दूसरे ने लिखा- 'मुझे ये बहुत पसंद है. जो भी वो कहती हैं ईमानदारी से कहती हैं. अच्छी हैं ये.'

अक्षय ने कराई वास्तु पूजा

जहां एक ओर अक्षय खन्ना के एंट्री गाने के बलूच डांस ने लोगों को दीवाना बना दिया. ये क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग इस गाने पर अपनी रील सोशल मीडिया पर रिक्रिएट करके शेयर कर रहे हैं. तो वहीं, अक्षय खन्ना ने अपने अलीबाग वाले घर में वास्तु पूजा करवाई. एक्टर की घर के पूजा पाठ की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थीं. 'धुरंधर' की बात करें तो ये मूवी 13 वें दिन तक वर्ल्डवाइड 674 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. मूवी की रफ्तार को देखकर लगता है कि जल्द ही 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया है.

 

 

 

 

