‘वो बस आए, बैठे, पगड़ी पहनी, बस...’ 1 टेक में शूट हुई थी अक्षय खन्ना की एंट्री, डांस स्टेप्स की नहीं थी प्लानिंग, सब अपने आप हुआ

Akshaye Khanna Viral Video: रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ को बॉक्स ऑफिस झंडे गाड़ रही है और अंधाधुन कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म की सबसे ज्यादा लाइमलाइट अक्षय खन्ना ने अपनी एंट्री से लूट ली, जिसको सिर्फ एक टेक में शूट किया गया था.
Akshaye Khanna Viral FA9LA Song: रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ को बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन हो चुके हैं और फिल्म देश से लेकर विदेशों में छप्परफाड़ कमाई करने में लगी हुई है. इस फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाहे वीकेंड हो या वीक डेज सिनेमाघरों में हाउसफुल जा रहे हैं. इस फिल्म की सबसे बड़ी सेंसेशन हीरो रणवीर नहीं बल्कि विलेन अक्षय खन्ना हैं, जिसका 27 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में अक्षय खन्ना के चलने के तरीके और डांस स्टेप्स ने लोगों का दिल जीत लिया. इस सीन का नाम ‘Fa9la’ है, जो रीप्ले किया जाने वाला सीन बन चुका है. लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ स्क्रिप्ट पर लिखा एक सिंपल सीन था. फिल्म की कहानी के लिहाज से ये फिल्म वो सीन था, जिसमें विलेन अपनी ताकत का दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये एंट्री लोगों के बीच इतना बड़ा क्रेज बन जाएगी. इस सीन की सबसे खास बात ये है कि इसमें डांस स्टेप्स या प्लानिंग नहीं थी.
सीन में डांस स्टेप्स की प्लानिंग नहीं थी
जो भी हुआ वो अपने आप हो गया. हाल ही में इस सीन को कोरियोग्राफ करने वाले विजय गांगुली बताते हैं कि अक्षय खन्ना के साथ काम करना बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है. वे ज्यादा बात नहीं करते, न ही लंबी रिहर्सल में समय गंवाते हैं. विजय ने बताया, ‘वे बहुत शांत स्वभाव के इंसान हैं. उनसे बातचीत सिर्फ सीन समझाने तक सीमित रहती है. लेकिन जैसे ही कैमरा रोल होता है, वे पूरी तरह अपने किरदार में उतर जाते हैं’. यही फोकस उन्हें इंडस्ट्री के बाकी कलाकारों ने अलग और खास बनाता है.
हमेशा अपने कैरेक्टर में रहते थे अक्षय खन्ना
विजय ने आगे बताया कि अक्षय शॉट्स के बीच भी अपने रोल से बाहर नहीं निकलते. उन्होंने बताया, ‘वे न वैन में जाते हैं, न इधर-उधर घूमते हैं. हमेशा कैरेक्टर में रहते हैं’. सेट पर उनकी यही आदत पूरे माहौल को गंभीर बना देती है. जब कैमरा तैयार होता है, वे भी पूरी तरह तैयार रहते हैं. उनके इस प्रोफेशनल रवैये से साफ झलकता है कि वे अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं. ऐसे कलाकार के साथ काम करना हर किसी के लिए सीखने वाला एक्सपीरियंस होता है. ‘Fa9la’ सीन में अक्षय को अपनी ताकत दिखाते गद्दी पर बैठना था.
एक टेक में शूट हुआ पूरा सीन
जिसके बाद उनको पगड़ी पहनाई जाती है. विजय ने बताया कि इस पूरे सीन डांस का कोई प्लान था ही नहीं. शूट से ठीक पहले अक्षय ने निर्देशक आदित्य धर से कहा, ‘मैं एंट्री पर थोड़ा डांस करूंगा’. इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह इम्प्रोवाइज्ड था. कैमरा चला और अक्षय ने वही किया, जो आज वायरल है. सबसे कमाल की बात ये है कि सिर्फ एक टेक में ये पूरा सीन शूट हुआ. टीम को भी तुरंत समझ आ गया कि यही फाइनल शॉट है. पूरा सीन 2 घंटे से भी कम समय में शूट हो गया. विजय का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतना सिंपल सीन इतना बड़ा हिट बन गया.
बिना शिकायत अक्षय ने अपना काम पूरा किया
उन्होंने कहा, ‘वो बस आया, बैठा और ताज पहनाया गया. बस’. लेकिन शायद यही सादगी लोगों को पसंद आई. बिना दिखावे के, बिना ज्यादा मेहनत दिखाए, सीन दिल तक पहुंच गया और सोशल मीडिया पर छा गया. साथ ही उन्होंने बताया कि लद्दाख में शूटिंग आसान नहीं थी. कम ऑक्सीजन की वजह से पूरी टीम पहले से वहां पहुंची थी. अक्षय सिर्फ एक दिन पहले आए और सीन बिना किसी परेशानी के शूट कर लिया. बाद में उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हुई, लेकिन वे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सेट पर पहुंचे और बिना शिकायत अपना काम पूरा किया.
