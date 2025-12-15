'धुरंधर' की जामफाड़ कमाई के बाद रणवीर सिंह का पहला पोस्ट, मिनटों में वायरल

Ranveer Singh Dhurandhar: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर ने 351 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ऐसे में फिल्म की आंधी को देखकर लगता है कि इसकी रफ्तार को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फिल्म की धुआंधार रफ्तार के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. जिसे फिल्म के धांसू रिस्पांस से कनेक्ट करके देख रहे हैं.

रणवीर का पोस्ट

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता और दर्शकों की दीवानगी के साथ, रणवीर सिंह की फिल्म ने भारतीय सिनेमा में कमबैक की कहानी को नए सिरे से लिख दिया है. फिल्म के कलेक्शन से इतिहास रचते हुए और कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, सुपरस्टार रणवीर सिंह ने आखिरकार अपनी पहला रिएक्शन दिया है. रणवीर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जो लोगों का ध्यान खींच रही है. इस स्टोरी में हमजा का रोल निभाने वाले एक्टर ने लिखा- 'किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वह वक्त आने पर बदलती है.'

छू लेने वाली परफॉर्मेंस

दरअसल, आदित्य धर की 'धुरंधर' रणवीर सिंह के करियर में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई है. इस मूवी ने यह साबित किया है कि वह बड़े पैमाने की फिल्मों का भार उठाते हुए भी दमदार और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिससे उनकी पीढ़ी के बेहतरीन कलाकारों में उनकी जगह और भी मजबूत हुई है.

फाड़ू एक्टिंग और फिल्म

इंडस्ट्री के साथी, समीक्षक और प्रशंसक इस सफलता को ऐतिहासिक बता रहे हैं. कई लोग इसे इस बात की याद दिलाने वाला पल मान रहे हैं कि रणवीर सिंह आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे रोमांचक ताकतों में से एक हैं-हर बार नए रूप में ढल जाने की उनकी क्षमता, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और बेमिसाल रेंज हर प्रोजेक्ट के साथ अपने शिखर पर नजर आती है. फिलहाल, इस फिल्म में रणवीर और अक्षय दोनों की खूब तारीफ हो रही है.