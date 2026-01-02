Advertisement
2025 की सबसे बड़ी धुरंधर फिल्म, लद्दाख में हुई टैक्स-फ्री; उप राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की घोषणा

2025 की सबसे बड़ी 'धुरंधर' फिल्म, लद्दाख में हुई टैक्स-फ्री; उप राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की घोषणा

साल 2025 की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक 'धुरंधर' को अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टैक्स-फ्री कर दिया गया है. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इसकी घोषणा की है. लद्दाख की स्थानीय सरकार भी फिल्म की लोकप्रियता और सिनेमाई महत्व को मान्यता दे रही है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:30 PM IST
2025 की सबसे बड़ी 'धुरंधर' फिल्म, लद्दाख में हुई टैक्स-फ्री; उप राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की घोषणा

साल 2025 की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक 'धुरंधर' को अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टैक्स-फ्री कर दिया गया है. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इसकी घोषणा की है. लद्दाख की स्थानीय सरकार भी फिल्म की लोकप्रियता और सिनेमाई महत्व को मान्यता दे रही है. इस फिल्म में दिखाए गए खूबसूरत नजारे और एक्शन सीक्वेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया. 

2025 की सबसे बड़ी हिट 'धुरंधर'

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल कर रही है, इसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है. फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जो हमजा नाम के एक रॉ एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसी प्रमुख हस्तियां नजर आ रही हैं. कहानी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद और खतरनाक गैंगवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें आईबी एजेंट अजय सान्याल (आर. माधवन) की योजना के तहत हमजा दुश्मन के गढ़ में घुसपैठ करता है और आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के मिशन को अंजाम देता है.

लद्दाख में हुई टैक्स-फ्री

फिल्म की कहानी और इसके किरदार दर्शकों को शुरुआत से ही बांधकर रखते हैं. हमजा का किरदार अपने मिशन के दौरान कई खतरों और चुनौतियों का सामना करता है. अक्षय खन्ना ने खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जबकि संजय दत्त एसपी चौधरी असलम की भूमिका में हैं और अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का किरदार निभाया है.

'धुरंधर' फिल्म का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख में शूट हुआ. इसने रिलीज के पहले ही हफ्तों में दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की जमकर तारीफ बटोरी.फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होने वाला है, जिसको लेकर दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है.

