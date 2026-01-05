Advertisement
टॉप क्लास है मूवी..वो अलग लेवल पर काम कर रहे...धुरंधर देख पिघल गए विवेक रंजन अग्निहोत्री, लगा दी तारीफों की झड़ी

'टॉप क्लास है मूवी..वो अलग लेवल पर काम कर रहे...''धुरंधर' देख पिघल गए विवेक रंजन अग्निहोत्री, लगा दी तारीफों की झड़ी

Dhurandhar फिल्म की ताबड़तोड़ सक्सेस ने सभी को हैरान कर दिया है. आम हो या फिर खास हर कोई इस फिल्म का मुरीद है. ऐसे में निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म की ऐसी तारीफ की कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो रहा है.

Jan 05, 2026, 06:22 PM IST
धुरंधर फिल्म

Dhurandhar Film Success: 1200 करोड़ कमाने वाली रणवीर सिंह की फिल्म  'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म की जीत का जोरदार जश्न सेलेब्स धमाकेदार तरीके से मना रहे हैं. इस फिल्म की ना केवल आम बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज सितारों से लेकर फिल्म मेकर्स तक तारीफ कर रहे हैं. इस कड़ी में निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म और मेकर की तारीफ करते हुए ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो रहा है.

मेरा दिमाग चकरा गया

दो महीने बाद भारत लौटते ही आदित्य धर की 'धुरंधर' की जमकर तारीफ की. विवेक रंजन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह विदेश में थे और दो महीने बाद वापल अपने देश लौटे. लौटते ही विवेक ने रणवीर की फिल्म देखी और वो उन्हें पसंद आई. इसके बाद निर्माता ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'मैं दो महीने बाद देश लौटा हूं और आकर आदित्य धर की फिल्म देखी. जिसे देखकर मेरा दिमाग चकरा गया और गर्व महसूस हो रहा है. जिसे भी फिल्म मेकिंग का आइडिया है, वह समझ सकता है कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है.'

टॉप-क्लास की परफॉर्मेंस दी

आगे कहा- 'विजन, राइटिंग, कॉन्फिडेंस, अपनी समझ पर विश्वास. इस तरह का सिनेमा यूं ही नहीं बन जाता. फिल्म की टीम शानदार है. प्रोडक्शन डिजाइन कहानी से जुड़ा हुआ है, म्यूजिक नया और गहरा है, जबकि सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है.'धुरंधर'की असली जीत यह है कि सबसे पर्दे पर कम दिखने वाले किरदारों ने भी टॉप-क्लास की परफॉर्मेंस दी है. हर चेहरा सोच-समझकर कास्ट और डायरेक्ट किया गया लगता है. हर डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहा है. यह तालमेल अचानक नहीं होता, तभी पता चलता है कि यह पूरी तरह राइटर-डायरेक्टर की फिल्म है.'

 

 

आप अलग लेवल पर काम कर रहे
आदित्य धर के लिए विवेक ने कहा- 'मैंने हमेशा आपके काम की तारीफ की है, खासकर स्केल और डिजाइन की, लेकिन आप अलग लेवल पर काम कर रहे हैं. फिल्म देखी, सच में गर्व के साथ देखी. आप पर गर्व, कला पर गर्व, भारतीय सिनेमा पर गर्व. आप ग्रेट हैं और भगवान के अपने बच्चे हैं. आपको और ताकत मिले. आगे बढ़ते रहें, लेवल बढ़ाते रहें. जब युवा पीढ़ी ऐसा काम करती है, तो भारतीय सिनेमा आगे बढ़ती है. शाबाश.'

 

अक्षय खन्ना के भाई राहुल खन्ना ने अब तक नहीं देखी 'धुरंधर', खुद बताई चौंकाने वाली वजह; एक 'खास बात' का कर रहे हैं इंतजार

'धुरंधर' आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी समेत कई स्टार्स हैं.

इनपुट-एजेंसीे

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं.

Dhurandharvivek ranjan agnihotri

