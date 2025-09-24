छप्परफाड़ कमाई करने वाला 'मिराई' स्टार तेजा सज्जा इस एक्टर का है दीवाना, पर आज तक नहीं हो पाई मुलाकात

Teja Sajja on Superhero: तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर कहरा छा रखा है. 11 दिनों में फिल्म ने 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है जिसे देखकर बाकी मेकर्स के पसीने छू रहे हैं. इस फिल्म में अपनी पॉवरफुल परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर तेजा सज्जा ने बताया कि आखिर वो किस सितारे को अपना सुपरहीरो मानते हैं.

कौन है तेजा का सुपरहीरो?

तेजा सज्जा ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा कि 'एक सितारा ऐसा है जिसने हमेशा उनका दिल जीता है और वो ऋतिक रोशन हैं. हालांकि मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूं लेकिन उनका असर काफी ज्यादा है मुझ पर. इसके साथ ही एक्टर ने कहा कि उन्होंने भी तक हॉलीवुड की सुपरहीरो की कोई फिल्म नहीं देखी है. यहां तक कि 'स्पाईडर मैन' भी. मेरी परवरिश उस तरह के माहौल में नहीं है. जहां पर विदेशी फिल्में मेरे ऊपर कुछ प्रभाव छोड़ें. तो मैं सिर्फ एक सुपरहीरो को जानता हूं तो जो मेरी नजर में ऋतिक रोशन हैं.'

क्या है तेजा का मकसद?

इस दौरान जब तेजा से पूछा गया कि साउथ के सितारे चिरंजीवी और पवन कल्याण अलग मास कीफ फिल्में करते हैं तो क्या वो उस तरह की फिल्मों से दूर रहना चाहते हैं. इसके जवाब में एक्टर ने कहा- 'मैं वही फिल्में कर रहा हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कर सके. तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल जायज है. ये व्यावसायिकता का नया युग है और नए जमाने का मास है.'

बच्चे हैं मेरा फैन बेस

तेजा सज्जा ने अपने फैन बेस के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी मेन ऑडियंस बच्चे हैं. एक्टर ने कहा कि 'हनुमान' की शूटिंग के दौरान पूरी कोशिश की थी कि फिल्म पूरी साफ सुथरी हो. उसमें सिगरेट या फिर शराब जैसे भी सीन ना हो. बच्चे थिएटर में उमड़ पड़े और उन्हें ये मूवी बहुत पसंद आई. इसके बाद जब फिल्म ओटीटी पर आई तो उन्होंने इसे बहुत देखा. हालांकि कई बार पेरेंट्स ये शिकायत भी करते हैं कि उनके बच्चे मेरी फिल्म बार-बार घर पर देखते है. तो मुझे पता है कि बच्चों को मेरी तरह की मूवीज पसंद आती है. इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि फिर बिल्कुल क्लीन बनाएं.'