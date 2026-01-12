11 करोड़ में बनी 2 घंटा 45 मिनट की ये फिल्म, 6 हफ्तों में कमाए 300 करोड़, हीरो की दमदार परफॉर्मेंस बनी गेम चेंजर

The Taj Story: परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' काफी मुश्किलों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये महज एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास की गाथा है जो भारत के गौरव ताजमहल पर आधारित है. यह फिल्म इतिहास की सच्चाई को उजागर करने वाली एक न्यायिक ड्रामा है. इस फिल्म का निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है और फिल्म में परेश रावल ने विष्णुदास का किरदार निभाया है, जो एक टूर गाइड है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफल बनकर उभरी है. थिएटर में दर्शकों ने फिल्म को काफी पसंद किया. फिल्म को केवल 11 करोड़ के बजट में बनाया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार सिर्फ 6 हफ्तों में कर लिया.

ताजमहल के अनकहे सच

द ताज स्टोरी को खास बनाता है इसका साहसी और प्रभावशाली कथानक, जो ताजमहल से जुड़े वास्तविक और अब तक अनकहे सच को सामने लाता है. यह विषय पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन इसे इतनी गहराई, संवेदनशीलता और सिनेमाई ईमानदारी के साथ बहुत कम फिल्मों ने प्रस्तुत किया है. दर्शकों ने इस नए दृष्टिकोण को खुले दिल से स्वीकार किया और फिल्म की सच्चाई, साहस और प्रामाणिकता की जमकर सराहना की.

परेश रावल का जोरदार अभिनय

बाहुबली: द एपिक, दे दे प्यार दे 2, हक और मस्ती जैसी बड़ी और चर्चित फिल्मों के साथ और बाद में रिलीज होने के बावजूद, द ताज स्टोरी ने न केवल अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, बल्कि छह हफ्तों तक अपनी दमदार थिएटर रन जारी रखते हुए सभी अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया. फिल्म की निरंतर बॉक्स ऑफिस सफलता यह साबित करती है कि सशक्त कंटेंट और ईमानदार कहानी बड़े बजट और भव्यता पर भारी पड़ सकती है. फिल्म की एक बड़ी खासियत है परेश रावल का सशक्त और प्रभावशाली अभिनय, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने उनके हालिया करियर के सबसे दमदार प्रदर्शनों में से एक बताया है.

6 हफ्तों में जीता दर्शकों का दिल

आलोचनात्मक रूप से सराही गई और व्यावसायिक रूप से सफल, द ताज स्टोरी को एक पूरी तरह से योग्य सफलता के रूप में देखा जा रहा है. इसकी पटकथा, शानदार निर्देशन, अभिनय और विषय की प्रासंगिकता की हर स्तर पर प्रशंसा हुई है. छह सप्ताह तक दर्शकों की रुचि बनाए रखना फिल्म की मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ लोकप्रियता को और भी मजबूत करता है. वहीं क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेश्याम ने अपनी रचनात्मक दृष्टि से फिल्म को भावनात्मक और सिनेमाई रूप से मजबूती प्रदान की है.