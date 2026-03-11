Advertisement
3 मिनट 49 सेकंड का वो ब्लॉकबस्टर गाना... जिसने 4 महीने पहले हिला दिए थे सिनेमाघर, लेकिन सिंगर को इस बात से हो रही थी हिचकिचाहट

Bollywood Superhit Song: पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. हालांकि, कुछ फिल्मों के गानों ने भी लोगों पर अपना ऐसा छाप छोड़ा की, वो उनकी फेवरेट गानों की लिस्ट में शामिल हो गए. ऐसे ही एक गाने के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ.

Mar 11, 2026
Bollywood Superhit Song Shararat

Bollywood Superhit Song Shararat: हम यहां 2025 दिसंबर में रिलीज हुई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ के सबसे पॉपुलर गाने ‘शरारत’ की बात कर रहे हैं, जिसको फेमस सिंगर मधुबंती बागची ने अपनी आवाज दी थी. अपने एक हालिया इंटरव्यू में सिंगर ने खुलासा किया कि वे इस गाने के म्यूजिक वीडियो में दिखाई देने को लेकर पहले हिचकिचा रही थीं. ये गाना फिल्म रिलीज होने के बाद ही काफी पॉपुलर हुआ. वीडियो में अयेशा खान और क्रिस्टल डी’सूजा नजर आ रही हैं. 

साथ ही सिंगर मधुबंती बागची और जैस्मिन संडलस भी लाइव परफॉर्म देते हुए नजर आई थीं. मधुबंती ने माना कि कैमरे के सामने जाना उनके लिए शुरू में आसान नहीं था. मधुबंती ने एक YouTube चैनल के साथ बातचीत में बताया कि स्क्रीन पर दिखाई देना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं था. उन्होंने कहा कि वे ज्यादातर सिर्फ म्यूजिक में ही काम करना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं हेजिटेट थी. स्टूडियो या घर के अलावा हर चीज पर मैं हेजिटेट रहती हूं और पूछती हूं, ‘क्यों?’’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saregama India (@saregama_official)

मधुबंती बागची ने डांस से किया इंकार

तब डायरेक्टर आदित्य धार ने उन्हें समझाया कि वे वीडियो में क्या चाहते हैं और आखिर में मधुबंती ने उनकी बात सुनकर हां कह दी. मधुबंती ने बताया कि उनकी एक ही शर्त थी. वे कहती हैं, ‘मेरी एक ही शर्त थी, ‘मुझे डांस नहीं कराना!’ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे डांस करते देखें’. हंसते हुए उन्होंने बताया कि ये उनके लिए बड़ी चिंता की बात थी. इस तरह उन्होंने केवल गाने के परफॉर्मेंस हिस्से में हिस्सा लिया और बाकी की एक्टिंग और डांस पूरी तरह पेशेवर कलाकारों ने संभाली.

5 मिनट 34 सेकंड का वो रोमांटिक गाना... जिसका 57 साल बाद भी कम नहीं हुआ क्रेज, आज भी दिलों पर कर रहा राज, खूब गुनगुनाते हैं लोग

‘शरारत’ सीन में शादी का मजेदार माहौल

‘शरारत’ का सीन फिल्म में एक शादी के मौके पर सेट है. इसमें अयेशा खान और क्रिस्टल डी’सूजा प्रोफेशनल डांसर के तौर पर दिखाई देती हैं और उन्नत करांची की शादी में परफॉर्म करती हैं. वहीं, मधुबंती बागची और जैस्मिन संडलस गाने को लाइव परफॉर्म करती हैं. गाने के रिलीज होते ही इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब शेयर किया गया. बता दें, फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में एक है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ट्रेलर रिलीज हो चुका है. 

‘धुरंधर 2’ प्रीव्यू शो ने तोड़ा रिकॉर्ड

साथ ही ट्रेलर लॉन्च के बाद 7 मार्च से प्रीव्यू शो के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थीं. बुकिंग की बात करें तो पहले दिन ही BookMyShow पर 87,000 टिकट बिक गए. 9 मार्च तक ये काउंट लगभग 2 लाख तक पहुंच गई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीव्यू शो बुकिंग से 12.29 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है. ये केवल चुनिंदा शो के लिए एडवांस बुकिंग खुलने के बावजूद हुआ है, जो फिल्म के प्रति दर्शकों के उत्साह को दिखाता है. अब फैंस को इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. 

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

Dhurandhar

