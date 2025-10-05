Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

3 दिन में कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी 'कांतारा चैप्टर 1', अब राष्ट्रपति भवन में होगी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग

Kantara Chapter 1 से जुड़ी बड़ी खबर है.इस फिल्म के लीड एक्टर सहित बाकी कलाकार आज राष्ट्रपति भवन में मौजूद होंगे. इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में रखी गई है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:41 PM IST
कांतारा चैप्टर 1
कांतारा चैप्टर 1

Kantara Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' (Kantara: Chapter 1) बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही धमाल मचा रही है. 125 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म महज तीन दिनों में कुल 167.19 करोड़ कमा लिए हैं. इस फिल्म की धूम इतनी ज्यादा है कि ये मूवी अब राष्ट्रपति भवन में 5 अक्टूबर को दिखाई जाएगी. 

राष्ट्रपति भवन में होगी स्क्रीनिंग
इस मौके पर फिल्म के राइटर-डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty), एक्ट्रेस रुक्मिणी वासंत और प्रोड्यूसर चालुवे गौड़ा मौजूद रहेंगे. ये खास स्क्रीनिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है.फिल्म के रिलीज होने के बाद, इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने बहुत पसंद किया है. कई लोगों ने इसे एक शानदार फिल्म और बेहतरीन काम बताया है, जिसमें पुरानी कहानियों, लोककथाओं, भावनाओं और तकनीक का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या है 'कांतारा' की कहानी?

'कांतारा: चैप्टर 1' चौथी सदी में सेट है और यह 'कांतारा' (Kantara) की पवित्र और रहस्यमय धरती की कहानी दिखाती है. फिल्म में इसकी पुरानी कहानियां, पुराने झगड़े और खास घटनाएं दिखाई गई हैं. इसमें ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड जैसे कई कलाकार हैं. जिन्होंने अपनी एक्टिंग से इस मूवी में जान डाल दी है. इस फिल्म का पहला पार्ट कांतारा साल 2022 में आई थी. जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई थी तो किसी को यकीन भी नहीं था कि ये बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच देगी. लेकिन, धीरे-धीरे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जलवा बिखेरा का लीड एक्टर को इस फिल्म के बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

 

125 करोड़ी ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने मेकर्स को कर दिया मालामाल, मुंह ताकती रह गईं बाकी फिल्में, तीसरे दिन तोड़ा ये बड़ा रिकॉर्ड

2 अक्टूबर को हुई रिलीज

इस फिल्म को विजय किरगंदुर ने हॉम्बाले फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म में अरविंद एस. कश्यप की सिनेमेटोग्राफी है. कांतारा: चैप्टर 1, 2 अक्टूबर 2025 को दुनियाभर में रिलीज हुई थी.

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

kantara chapter 1

