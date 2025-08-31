क्या है अहान पांडे का असली ‘हिंदू’ नाम? ‘सैयारा’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद खुद खोला राज, बोले- ‘मम्मी-पापा ने क्रिश्चियन...’

Ahaan Panday Real Name: बॉलीवुड में अहान पांडे ने हाल ही में मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड में कदम रखा. अहान अपनी पहली ही फिल्म से रातों-रात स्टार और नेशनल क्रश बन गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उनका असली नाम नहीं है. जी हां, हाल ही में अहान ने अपने और अपनी बहन अलाना पांडे के असली नाम का खुलासा किया, जिसने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया. अहान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उनका हिंदू नाम क्या है?

उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता ने दोनों बच्चों के नाम दो अलग-अलग धर्मों हिंदू और क्रिश्चियन को ध्यान में रखकर रखे थे. पिता अलोक चिकी पांडे एक बिजनेसमैन हैं और मां डिएन पांडे वेलनेस एक्सपर्ट हैं. ऐसे परिवार में पले-बढ़े अहान का फिल्मी दुनिया से जुड़ना तय था. लेकिन असल में उनके बचपन के सपनों और फिल्मों का शौक उनकी दादी मां से जुड़ा था, जिनका उन पर गहरा असर रहा. उन्होंने बताया कि भले ही लोग उन्हें अहान के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका हिंदू नाम 'यश' है.

क्या दोनों भाई-बहनों का असली नाम?

वहीं उनकी बहन अलाना का हिंदू नाम 'चांदनी' है, जो यशराज फिल्म्स की मशहूर फिल्म चांदनी से इंस्पायर है. अहान ने बताया कि उनकी दादी को यशराज फिल्म्स की फिल्में बहुत पसंद थीं और वे हमेशा चाहती थीं कि अहान एक दिन बड़े पर्दे पर नजर आएं. दादी उन्हें अक्सर 'राज' कहकर पुकारती थीं. इसी वजह से जब अहान को यशराज फिल्म्स से लॉन्च करने का मौका मिला, तो ये उनके लिए सिर्फ एक डेब्यू नहीं बल्कि दादी के सपने को पूरा करने जैसा था. उन्होंने कहा कि ये उनकी दादी के साथ किया गया वादा निभाने जैसा है.

पहली ही फिल्म हुई बड़ी ब्लॉकबस्टर

कई बड़े प्रोडक्शन हाउस से ऑफर मिलने के बावजूद अहान ने इंतजार किया ताकि यशराज फिल्म्स से लॉन्च हो सकें. आखिरकार जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें मौका दिया, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी. अहान का कहना है कि उन्होंने हमेशा खुद को यशराज फिल्मों के हीरो की तरह ही देखा था. कभी वो राइटर बनना चाहते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें अहसास हुआ कि एक्टिंग ही उनकी असली पहचान है. फिल्म 'सैयारा' में अहान ने एक म्यूजिशियन का किरदार निभाया है, जो एक सॉन्गराइटर से प्यार करता है.

फिल्म ने दुनियाभर में कमाए 563 करोड़

इस लड़की का रोल अनीत पड्डा ने निभाया है, जो अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझ रही होती है. फिल्म की कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और हर जगह इसे खूब सराहा गया. इमोशन्स से भरी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. फिल्म ने दुनियाभर में 563 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और ये भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई. अहान का ये डेब्यू उनके लिए खास इसलिए भी रहा क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी दादी की यादों और उनके सपनों को जिंदा किया.