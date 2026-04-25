'सैयारा' की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने गुपचुप रचाई शादी, छिपाया पति का चेहरा; फोटो पर सेलेब्स लुटा रहे प्यार

कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने शादी रचा ली है और इसकी खुशखबरी अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है. शानू की इस पोस्ट पर फिल्मी सितारों ने भी बधाई दी है.
Trending Photos
शानू शर्मा ने हाल ही में बहुत ही गुपचुप तरीके से शादी की है.शानू यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर हैं. अब उनकी जो फोटो सामने आई है,उसमें उन्होंने अपने पति की प्राइवेसी का बहुत खयाल रखा है. शानू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी शादी की एक झलक शेयर की है. लेकिन उन्होंने अपने पति की पहचान को छिपाकर रखा है. हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, जिस पर रणवीर सिंह समेत कई सेलेब्स उन्हें बधाईयां दे रहे हैं.
शानू ने अपनी पोस्ट के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा है. इन फोटोज में उनके पति के बारे में पता नहीं चल रहा है. उन्होंने लिखा, 'ईश्वर की कृपा से मुझे इस धरती पर साथ चलने के लिए सबसे अद्भुत इंसान मिल गया है. हमारे माता-पिता के आशीर्वाद और हमारे करीबी लोगों के प्यार से हमने आज सुबह अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया.' उन्होंने पोस्ट का समापन करते हुए लिखा, 'हमारी शादी हो गई!' फिलहाल, शर्मा ने अपने पति की पहचान गुप्त रखने का फैसला किया है. उन्होंने बस उन्हें अपने जीवन का 'सबसे प्यारा इंसान' बताया है. इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने शानू की पोस्ट पर कमेंट करके इस जोड़े को बधाई दी है.
शानू की इस फोटो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. उनकी इस खुशी के पल पर बॉलीवुड सितारों भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इनमें परिणीति चोपड़ा, कृति सेनन और रणवीर सिंह जैसे कई सितारे शामिल हैं, जो उन्हें बधाई दे रहे . इसके अलावा अर्जुन कपूर, रश्मिका मंदाना, भूमि पेडनेकर, वरुण धवन और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकारों ने भी उन्हें विश किया है. बता दें कि शानू शर्मा इंडस्ट्री की जानी-मानी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इडंस्ट्री को कई नए टैलेंटेड स्टार दिए हैं. आदित्य चोपड़ा के साथ काम करते हुए उन्होंने कई कलाकारों के करियर को आगे बढ़ाया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.