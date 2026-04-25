Advertisement
trendingNow13193023
Hindi Newsबॉलीवुडसैयारा की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने गुपचुप रचाई शादी, छिपाया पति का चेहरा; फोटो पर सेलेब्स लुटा रहे प्यार

'सैयारा' की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने गुपचुप रचाई शादी, छिपाया पति का चेहरा; फोटो पर सेलेब्स लुटा रहे प्यार

कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने शादी रचा ली है और इसकी खुशखबरी अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है. शानू की इस पोस्ट पर फिल्मी सितारों ने भी बधाई दी है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सैयारा' की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने गुपचुप रचाई शादी, छिपाया पति का चेहरा; फोटो पर सेलेब्स लुटा रहे प्यार

शानू शर्मा ने हाल ही में बहुत ही गुपचुप तरीके से शादी की है.शानू यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर हैं. अब उनकी जो फोटो सामने आई है,उसमें उन्होंने अपने पति की प्राइवेसी का बहुत खयाल रखा है. शानू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी शादी की एक झलक शेयर की है. लेकिन उन्होंने अपने पति की पहचान को छिपाकर रखा है. हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, जिस पर रणवीर सिंह समेत कई सेलेब्स उन्हें बधाईयां दे रहे हैं.

वायरल फोटो पर फैंस लुटा रहे प्यार

शानू ने अपनी पोस्ट के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा है. इन फोटोज में उनके पति के बारे में पता नहीं चल रहा है. उन्होंने लिखा, 'ईश्वर की कृपा से मुझे इस धरती पर साथ चलने के लिए सबसे अद्भुत इंसान मिल गया है. हमारे माता-पिता के आशीर्वाद और हमारे करीबी लोगों के प्यार से हमने आज सुबह अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया.' उन्होंने पोस्ट का समापन करते हुए लिखा, 'हमारी शादी हो गई!' फिलहाल, शर्मा ने अपने पति की पहचान गुप्त रखने का फैसला किया है. उन्होंने बस उन्हें अपने जीवन का 'सबसे प्यारा इंसान' बताया है. इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने शानू की पोस्ट पर कमेंट करके इस जोड़े को बधाई दी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फोटो पर सेलेब्स लुटा रहे प्यार

शानू की इस फोटो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. उनकी इस खुशी के पल पर बॉलीवुड सितारों भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इनमें परिणीति चोपड़ा, कृति सेनन और रणवीर सिंह जैसे कई सितारे शामिल हैं, जो उन्हें बधाई दे रहे . इसके अलावा अर्जुन कपूर, रश्मिका मंदाना, भूमि पेडनेकर, वरुण धवन और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकारों ने भी उन्हें विश किया है. बता दें कि शानू शर्मा इंडस्ट्री की जानी-मानी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इडंस्ट्री को कई नए टैलेंटेड स्टार दिए हैं. आदित्य चोपड़ा के साथ काम करते हुए उन्होंने कई कलाकारों के करियर को आगे बढ़ाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Shanoo sharma

Trending news

सप्लीमेंट के नाम पर मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत
DNA
सप्लीमेंट के नाम पर मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत
जोजिला पास में आया खौफनाक एवलांच, बर्फ में दबी गाड़ियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Avalanche
जोजिला पास में आया खौफनाक एवलांच, बर्फ में दबी गाड़ियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
चूहों ने कुतर दिए रिश्वत वाले नोट... बिहार के इस केस से सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान
corruption news
चूहों ने कुतर दिए रिश्वत वाले नोट... बिहार के इस केस से सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान
डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!
DRDO
डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!
पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ तेज: एनडीपीएस केस 40% बढ़े, सजा दर में बड़ा उछाल
punjab war
पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ तेज: एनडीपीएस केस 40% बढ़े, सजा दर में बड़ा उछाल
'TMC के गुंडों को उल्टा लटका देंगे...,' अमित शाह के बयान से भड़कीं ममता
West Bengal
'TMC के गुंडों को उल्टा लटका देंगे...,' अमित शाह के बयान से भड़कीं ममता
हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
West Bengal
हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
Jammu-kashmir
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
Harbhajan singh
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
4 मई से पहले ही इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हिमंता बिस्वा सरमा? मामला असम का ही था
West Bengal Election 2026
4 मई से पहले ही इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हिमंता बिस्वा सरमा? मामला असम का ही था