3 घंटा 34 मिनट की 'धुरंधर' फिल्म...जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है तहलका, अब OTT पर तांडव करने को तैयार; कब और कहां देख सकेंगे?

Dhurandhar OTT Release: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' लगातार बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ान ला रही है. फिल्म की आंधी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अबतक फिल्म वर्ल्डवाइड 1081 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अब ऐसे में धुरंधर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी तबाही मचाने के लिए तैयार है. 

 

Dec 30, 2025
Dhurandhar OTT Release: आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की सुपरहिट स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज के साथ ही फिल्म खुद को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' साबित कर दिया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और दूसरे दिग्गज कलाकारों से सजी इस फिल्म को हर किसी की परफॉर्मेंस ने खास बनाया. यह बॉलीवुड की पहली फिल्म है, जिसने भारत में 700 करोड़ का आंकड़ा पार किया है.

OTT पर भी तहलका मचाने को तैयार 'धुरंधर'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौथे सोमवार यानी 25वें दिन तक फिल्म ने दुनियाभर में कुल 1081 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का कलेक्शन कर लिया. इसके साथ ही ‘धुरंधर’ की भारत में कुल नेट कमाई 701.25 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 841.6 करोड़ हो चुका है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है.वहीं, फिल्म अब बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर भी तहलका मचाने को तैयार है. 

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. बताया गया है कि धुरंधर नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी 2026 को ऑनलाइन आ सकती है. आमतौर पर रिलीज के 30-45 दिन के भीतर फिल्में ओटीटी पर आ जाती हैं लेकिन धुरंधर की कमाई अभी भी बरकरार है, ऐसे में हो सकता है कि इसकी रिलीज में थोड़ा वक्त लगे.

क्या है धुरंधर की कहानी?

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट भी इसकी सफलता का बड़ा कारण मानी जा रही है. ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह ने हामजा नामक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है, जो कराची में आतंकी और गैंग नेटवर्क में घुसपैठ करता है. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे दमदार कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. मेकर्स पहले ही कन्फर्म कर चुके हैं कि ‘धुरंधर पार्ट 2’ मार्च 2026 में रिलीज होगी.

 

