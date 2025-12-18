भले ही पाकिस्तान में बैन हो गई ‘धुरंधर’, लेकिन फिल्म देखने के लिए बेकाबू हुए लोग, बौखलाई सरकार ने निकाला ये ‘अतरंगी तोड़’

Dhurandhar Banned in Pakistan: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म को सिनेमाघरों में दो हफ्ते होने वाले हैं और इन दिनों में फिल्म ने बड़ी फिल्मों के बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हालांकि, कई गल्फ कंट्री ने आदित्य धर की इस फिल्म को बैन कर दिया है, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है. लेकिन बावजूद इसके ‘धुरंधर’ ने पाकिस्तान में भी जबरदस्त हलचल मचा रखी है. जहां लोग ऑनलाइन इस फिल्म को खूब देख रहे हैं.

दरअसल, ऑफिशियली इस फिल्म को पाकिस्तान और सऊदी अरब, यूएई जैसे 6 गल्फ देशों में ‘एंटी-पाकिस्तान’ बताए जाने के चलते बैन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे धड़ल्ले से देख रहे हैं. इंटरनेट पर टॉरेंट और पायरेसी लिंक की बाढ़ आ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ साइबर एक्सपर्ट्स ने श्रीलंका, नेपाल और मलेशिया के सर्वर के जरिए हाई ट्रैफिक लिंक तक पहुंच बनाई है. फिल्म की ज्यादातर लो क्वालिटी ‘कैम-प्रिंट’ है, जो चीनी होस्टिंग वेबसाइट्स समेत कई प्लेटफॉर्म पर घूम रही है.

ऑनलाइन बैन ‘धुरंधर’ देख रहे पाकिस्तानी

लेकिन मामला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स, जिन्हें आईएसआई और आईएसपीआर से जुड़ा बताया जा रहा है, फिल्म के छोटे-छोटे क्लिप्स का इस्तेमाल भारतीय नैरेटिव का मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं. इसे ‘फिफ्थ जेनरेशन’ डिजिटल वॉरफेयर कहा जा रहा है. दिलचस्प बात ये है कि जिसने फिल्म पर बैन लगाया, वही इसके कंटेंट में उलझा हुआ दिख रहा है. टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी यूजर्स फिल्म के सीन पर रील्स, मीम्स और पैरोडी बना रहे हैं.

लियारी को ‘आतंकियों का गढ़’ दिखाए जाने से हैं गुस्सा

फिल्म में कराची के लियारी इलाके को ‘आतंकियों का गढ़’ दिखाए जाने से पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में गुस्सा फैल गया है. खासतौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के झंडों और बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों के इस्तेमाल पर विवाद खड़ा हो गया है. इसे लेकर कराची कोर्ट में पीपीपी कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने याचिका दायर की है और फिल्म की टीम के खिलाफ एफआईआर की मांग की है. ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह ने हमजा नाम के भारतीय जासूस का किरदार निभाया है, जो लियारी में घुसकर आतंकी नेटवर्क को तोड़ता है.

पाक में आतंकियों के ठिकाने पर बनी फिल्म

फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि इन नेटवर्क्स को आईएसआई का सपोर्ट हासिल है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान के कई नेताओं ने फिल्म की कड़ी आलोचना की है. सिंध के सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने इसे ‘नेगेटिव प्रोपेगेंडा’ बताते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज खराब करने की कोशिश है. उनका कहना है कि फिल्म लियारी के पुराने गैंगवार और हिंसा पर ही फोकस करती है.

‘धुरंधर’ की काउंटर-फिल्म का किया ऐलान

‘धुरंधर इफेक्ट’ से निपटने के लिए सिंध सरकार ने अब अपनी फिल्म बनाने का ऐलान किया है. ‘मेरा लियारी’ नाम की ये फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होगी और इसे अबू अलीहा निर्देशित करेंगे. सरकार का दावा है कि ये फिल्म लियारी की असली कहानी दिखाएगी, जहां शांति, खेल और हुनर की परंपरा रही है. मकसद बॉलीवुड के नैरेटिव को चुनौती देना है. लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में ‘धुरंधर’ के पायरेटेड क्लिप्स ही सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, जो दिखाता है कि डिजिटल दौर में बैन अक्सर देखने का न्योता बन जाता है.