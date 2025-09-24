'मिराई' का हो सकता है तगड़ा नुकसान, मेकर्स का ये फैसला लगा सकता है कमाई की रफ्तार पर ब्रेक
'मिराई' का हो सकता है तगड़ा नुकसान, मेकर्स का ये फैसला लगा सकता है कमाई की रफ्तार पर ब्रेक

Mirai Film के प्रोड्सूर ने ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसका असर सीधे फिल्म के कलेक्शन पर पड़ सकता है. इन्होंने ये फैसला पवन कल्याण की फिल्म की वजह से लिया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:27 PM IST
Mirai Producer Biggest Decision: तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाकर रखा हुआ है. इस फिल्म की सक्सेल एक बार दोबारा तेजा को बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. लेकिन,अब इस फिल्म के मेकर्स ने ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है जिससे इस मूवी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ सकती है.

मेकर्स का चौंकाने वाला फैसला

दरअसल, फिल्म 'ओजी' 25 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. जबकि इसका पेड प्रीमियर 24 सितंबर को है. इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी और प्रियंका मोहन लीड रोल में हैं. ऐसे में 'मिराई' के प्रोड्यूसर ने पवन कल्याण को अपनी रेस्पेक्ट शो करने के लिए मिराई को लेकर ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया जो आपको हैरान कर देगा.

'मिराई' के मेकर्स का बड़ा फैसला

पवन कल्याण की फिल्म 'ओजी' को अच्छी ओपनिंग मिले, इसके लिए 'मिराई' के प्रोड्यूसर टीजी विश्वा प्रसाद ने 'मिराई' के शोज की स्क्रीन्स बुधवार और गुरुवार को दिन भर के लिए हटाने का फैसला किया है. इस बात का खुलासा एक ट्वीट से हुआ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ये है फैसले के पीछे की वजह

इस ट्वीट में लिखा है- 'आउट ऑफ पवन कल्याण रेस्पेक्ट मिराई प्रोड्यूसर विश्वा प्रसाद ने 25 सितंबर को मिराई को स्क्रीन से हटाने का फैसला लिया है.' खास बात है कि तेजा और मनोज मंचू की 'मिराई' ने 12 दिनों में वर्ल्डवाइड 140.08 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'मेरे एक दिन बच्चे जरूर होंगे...' बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- नहीं जमा तो नहीं जमा

क्या है 'मिराई' की कहानी?

'मिराई' फिल्म की कहानी एक युवा योद्धा की है. जिसे एक खास काम दिया गया है. ये खास काम पवित्र नौ शास्त्रों की रक्षा करना है. ये रक्षा उसे बुरी ताकत से करना है जिसके हाथ में अगर नौवां शास्त्र लग गया तो वो सर्वशक्तिमान होकर सबका विनाश कर देगा. इस फिल्म को जिस जिसने भी देखा वो इसका फैन हो गया. इस फिल्म की करण जौहर सहित कई दिग्गज सितारों ने तारीफ की है.

 

 

