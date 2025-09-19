नेपोटिज्म...माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने ने 'The Bads Of Bollywood' का किया रिव्यू; बताया कैसी लगी आर्यन खान की फिल्म

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ श्रीराम नेने ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की मुंबई में आयोजित प्रीमियर में शामिल हुए. डॉ. नेने ने इस सीरीज की खूब तारीफ की और इसका पॉजिटिव प्रभाव बताया. उन्होंने कहा कि आर्यन ने अपने एक्टिंग और डायरेक्शन कौशल का बेहतरीन परिचय दिया है, जो सच्चे कलाकार की झलक है.

कैमियो करते नजर आए सितारे

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अनेक बड़े बॉलीवुड सितारे भी कैमियो करते नजर आए. इसमें बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मीणा सिंह, अर्जुन कपूर जैसे कलाकारों के साथ-साथ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, करीना कपूर, रणवीर सिंह जैसे बड़े नाम भी छोटे-छोटे रोल्स में हैं. डॉ. नेने ने सोशल मीडिया पर इस वेब सीरीज की प्रशंसा करते हुए बताया कि इसने बॉलीवुड में नेपोटिज्म, ग्लैमर और फैमिली डाइनेस्टीज जैसे मसलों को बड़े ही मजाकिया और बेबाक अंदाज में छुआ है. मधुरी दीक्षित और डॉ. नेने के इस इवेंट में शामिल होने से इस सीरीज की लोकप्रियता को और बढ़ावा मिला है.

Had an amazing time at the premiere of Netflix’s Aryan Khan directorial debut, the “Bads of Bollywood.” The scripting, casting, mounting and production values were top notch. But the funniest part was no stone was left unturned in the irreverence, poking humour and observations… https://t.co/59u8abfK1l — Dr. Shriram Nene (@DoctorNene) September 18, 2025

आर्यन खान की जमकर तारीफ की

आर्यन खान का डेब्यू डायरेक्शन इस इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत माना जा रहा है. डॉ. नेने ने बताया कि यह सीरीज आर्यन की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, जिसने अपने पिता शाहरुख खान के प्रभाव से बाहर निकलकर खुद को साबित किया है. वे आगे और एपिसोड देखने के लिए उत्साहित हैं और दर्शकों से भी इस वेब सीरीज को देखने की सलाह दी है. इस तरह ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ मनोरंजन के साथ-साथ बॉलीवुड की संस्कृति की एक अनोखी झलक पेश करता है, जिसे शाहरुख खान परिवार का हिस्सा होने के नाते आर्यन ने बेहद जीवंत तरीके से दर्शाया है.