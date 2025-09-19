नेपोटिज्म...माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने ने 'The Bads Of Bollywood' का किया रिव्यू; बताया कैसी लगी आर्यन खान की फिल्म
Advertisement
trendingNow12927920
Hindi Newsबॉलीवुड

नेपोटिज्म...माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने ने 'The Bads Of Bollywood' का किया रिव्यू; बताया कैसी लगी आर्यन खान की फिल्म

डॉ. नेने ने सोशल मीडिया पर इस वेब सीरीज की प्रशंसा करते हुए बताया कि इसने बॉलीवुड में नेपोटिज्म, ग्लैमर और फैमिली डाइनेस्टीज जैसे मसलों को बड़े ही मजाकिया और बेबाक अंदाज में छुआ है. मधुरी दीक्षित और डॉ. नेने के इस इवेंट में शामिल होने से इस सीरीज की लोकप्रियता को और बढ़ावा मिला है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपोटिज्म...माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने ने 'The Bads Of Bollywood' का किया रिव्यू; बताया कैसी लगी आर्यन खान की फिल्म

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ श्रीराम नेने ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की मुंबई में आयोजित प्रीमियर में शामिल हुए. डॉ. नेने ने इस सीरीज की खूब तारीफ की और इसका पॉजिटिव प्रभाव बताया. उन्होंने कहा कि आर्यन ने अपने एक्टिंग और डायरेक्शन कौशल का बेहतरीन परिचय दिया है, जो सच्चे कलाकार की झलक है.

कैमियो करते नजर आए सितारे 

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अनेक बड़े बॉलीवुड सितारे भी कैमियो करते नजर आए. इसमें बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मीणा सिंह, अर्जुन कपूर जैसे कलाकारों के साथ-साथ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, करीना कपूर, रणवीर सिंह जैसे बड़े नाम भी छोटे-छोटे रोल्स में हैं. डॉ. नेने ने सोशल मीडिया पर इस वेब सीरीज की प्रशंसा करते हुए बताया कि इसने बॉलीवुड में नेपोटिज्म, ग्लैमर और फैमिली डाइनेस्टीज जैसे मसलों को बड़े ही मजाकिया और बेबाक अंदाज में छुआ है. मधुरी दीक्षित और डॉ. नेने के इस इवेंट में शामिल होने से इस सीरीज की लोकप्रियता को और बढ़ावा मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्यन खान की जमकर तारीफ की

आर्यन खान का डेब्यू डायरेक्शन इस इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत माना जा रहा है. डॉ. नेने ने बताया कि यह सीरीज आर्यन की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, जिसने अपने पिता शाहरुख खान के प्रभाव से बाहर निकलकर खुद को साबित किया है. वे आगे और एपिसोड देखने के लिए उत्साहित हैं और दर्शकों से भी इस वेब सीरीज को देखने की सलाह दी है. इस तरह ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ मनोरंजन के साथ-साथ बॉलीवुड की संस्कृति की एक अनोखी झलक पेश करता है, जिसे शाहरुख खान परिवार का हिस्सा होने के नाते आर्यन ने बेहद जीवंत तरीके से दर्शाया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

The Bads Of BollywoodActress Madhuri Dixit

Trending news

सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
;